Nad Beogradom eno uro krožilo letalo z luknjo v trupu

Kot je razvidno iz fotografij in posnetkov, objavljenih na družbenih omrežjih, je letalo ob trčenju utrpelo luknjo v trupu in poškodovano krilo. V takšnem stanju je eno uro krožilo nad Beogradom, preden je lahko zasilno pristalo, poroča N1 Srbija.

Iz Air Serbia so sporočili, da se je letalo vrnilo na letališče iz tehničnih razlogov, varnost potnikov pa v nobenem trenutku ni bila ogrožena. Kot so zapisali, obžalujejo nevšečnosti in so naredili vse, kar je bilo v njihovi moči, da bi zagotovili čimprejšnje nadaljevanje leta. "Varnost potnikov ni bila v nobenem trenutku ogrožena. Varnost naših potnikov in članov posadke je za Air Serbia najpomembnejša prioriteta," so še dodali.

Po neuradnih informacijah Tango Six naj bi bil vzrok za incident napačen vzletni položaj, saj naj bi letalo vzletelo s skoraj polovice steze. Pilot posledično ni imel dovolj časa, da bi se izognil lučem.