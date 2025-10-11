Nad Bidnovega agresivnega raka gredo s petimi tedni obsevanj

Nekdanji predsednik Joe Biden se trenutno zdravi zaradi agresivne oblike raka, ki so mu jo diagnosticirali maja, je v soboto dejal njegov tiskovni predstavnik. "V okviru načrta zdravljenja raka prostate trenutno prejema radioterapijo in hormonsko zdravljenje," je dodal.

Zdravljenje z obsevanjem naj bi trajalo pet tednov in pomeni novo stopnjo v njegovem zdravljenju, ob sklicevanju na neimenovan vir poroča NBC News, ki je pred petimi meseci tudi prvi poročal, kakšno diagnozo je prejel Biden.