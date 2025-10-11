Nad Bidnovega agresivnega raka gredo s petimi tedni obsevanj

Nekdanji predsednik Joe Biden se trenutno zdravi zaradi agresivne oblike raka, ki so mu jo diagnosticirali maja, je v soboto dejal njegov tiskovni predstavnik. "V okviru načrta zdravljenja raka prostate trenutno prejema radioterapijo in hormonsko zdravljenje," je dodal.
Zdravljenje z obsevanjem naj bi trajalo pet tednov in pomeni novo stopnjo v njegovem zdravljenju, ob sklicevanju na neimenovan vir poroča NBC News, ki je pred petimi meseci tudi prvi poročal, kakšno diagnozo je prejel Biden.
Novico so nato potrdili tudi v Bidnovem uradu: gre za agresivno obliko raka prostate, ki je že metastaziral v kosti.
Njegova pisarna je takrat sporočila, da preučujejo več možnosti zdravljenja, da bi zagotovili "učinkovito obvladovanje" bolezni. Takrat je več onkologov za NBC News povedalo, da je glede na naravo njegovega raka in dejstvo, da je ta že metastaziral, možno, da Bidenova bolezen leta ni bila diagnosticirana.
Prejšnji mesec pa je 82-letni Biden sicer prestal tudi poseg zaradi zdravljenja kožnega raka, znan kot Mohsova kirurgija. Takrat je bil na javnih nastopih viden velik povoj na njegovem čelu. Njegov zdravnik pa je zatrdil, da je bilo "vse rakavo tkivo uspešno odstranjeno" in da "ni potrebno nadaljnje zdravljenje".
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.