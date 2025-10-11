Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tujina

Nad Bidnovega agresivnega raka gredo s petimi tedni obsevanj

Washington, 11. 10. 2025 16.54 | Posodobljeno pred 48 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
T.H.
Komentarji
12

Zdravljenje nekdanjega ameriškega predsednika Joeja Bidna, ki se bori z agresivno obliko raka prostate z metastazami, je vstopilo v novo fazo. Njegov tiskovni predstavnik je za ameriške medije potrdil, da ga zdaj čaka obsevanje. To naj bi trajalo pet tednov. Prav tako prejema hormonsko terapijo.

Joe Biden septembra 2025
Joe Biden septembra 2025 FOTO: Profimedia

Nekdanji predsednik Joe Biden se trenutno zdravi zaradi agresivne oblike raka, ki so mu jo diagnosticirali maja, je v soboto dejal njegov tiskovni predstavnik. "V okviru načrta zdravljenja raka prostate trenutno prejema radioterapijo in hormonsko zdravljenje," je dodal.

Zdravljenje z obsevanjem naj bi trajalo pet tednov in pomeni novo stopnjo v njegovem zdravljenju, ob sklicevanju na neimenovan vir poroča NBC News, ki je pred petimi meseci tudi prvi poročal, kakšno diagnozo je prejel Biden.

Preberi še Joe Biden ima raka prostate z metastazami

Novico so nato potrdili tudi v Bidnovem uradu: gre za agresivno obliko raka prostate, ki je že metastaziral v kosti.

Njegova pisarna je takrat sporočila, da preučujejo več možnosti zdravljenja, da bi zagotovili "učinkovito obvladovanje" bolezni. Takrat je več onkologov za NBC News povedalo, da je glede na naravo njegovega raka in dejstvo, da je ta že metastaziral, možno, da Bidenova bolezen leta ni bila diagnosticirana.

Preberi še Joeju Bidnu so odstranili kožnega raka na čelu

Prejšnji mesec pa je 82-letni Biden sicer prestal tudi poseg zaradi zdravljenja kožnega raka, znan kot Mohsova kirurgija. Takrat je bil na javnih nastopih viden velik povoj na njegovem čelu. Njegov zdravnik pa je zatrdil, da je bilo "vse rakavo tkivo uspešno odstranjeno" in da "ni potrebno nadaljnje zdravljenje".

Biden rak obsevanje hormonska terapija prostata metastaze
Naslednji članek

Zagrebčan drogo naročil kar preko spleta, na dom prejel več kot kilogram konopljine smole

SORODNI ČLANKI

Trump razstavil fotografije predsednikov, namesto Bidna pa samodejno pisalo

Joeju Bidnu so odstranili kožnega raka na čelu

Bidnov sin odgovoril Melanii na grožnjo s tožbo: 'J**** to'

Po Bidnu se je na stopnicah letala spotaknil tudi Trump

Biden prvič po diagnozi v javnosti: 'Počutim se dobro'

Biden po hudi diagnozi: Hvala za ljubezen in podporo

  • Razvlažilnik
  • Puhalnik listja
  • Sesalnik
  • Plastična omara
  • Peč za kostanj
  • Radiator
  • Nadstrešek
  • Konvektor
  • Kamin
  • Set orodja
  • Regal
KOMENTARJI (12)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
boyman
11. 10. 2025 17.43
Gotof.. Ni tu dileme.
ODGOVORI
0 0
Bolfenk2
11. 10. 2025 17.31
+1
Zaradi Joe Bidna imamo danes vojno v Ukraini in rastreljene plinovode do Rusije. Ta človek je Evropo spravil na kolena tako vojaško kot gospodarsko.
ODGOVORI
2 1
Rudar
11. 10. 2025 17.39
-1
Biden ni napadel Ukrajine, niti ni raztrelil plinovoda. Tebi rusofilu to ne bo nikoli jasno.
ODGOVORI
1 2
Dinho8O
11. 10. 2025 17.26
+1
Ko rak metastazira, je zal konec.
ODGOVORI
1 0
Sixten Malmerfelt
11. 10. 2025 17.26
+2
To je vse en velik ameriški imperialističen dr#k, Reagan, Bush I, BushII, Obama, Biden, Trumpelj!
ODGOVORI
2 0
proofreader
11. 10. 2025 17.21
+2
Kamala pa ga v novi knjigi zelo kritizira.
ODGOVORI
2 0
c00kies
11. 10. 2025 17.11
-4
Biden gre torej rakom žvižgat 🙉🙈🙊
ODGOVORI
2 6
Bolfenk2
11. 10. 2025 17.31
-1
Končno.
ODGOVORI
1 2
Rudar
11. 10. 2025 17.39
+1
Pazita se karme pok.var.jenca.
ODGOVORI
2 1
Sixten Malmerfelt
11. 10. 2025 16.57
-3
Karma! za ukrajino, sirijo!
ODGOVORI
2 5
Rudar
11. 10. 2025 17.40
-1
Obe državi, ki si ju naštel je napadla Rusija.
ODGOVORI
0 1
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1286