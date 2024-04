Nad Etno so 'zasijali' skrivnostni prstani

Vulkanski dimni obroči so izjemno redki. Še toliko bolj nenavadno pa je, da se na nebu pojavijo v večjem številu. A prav ta pogled so nad Etno uzrli obiskovalci in prebivalci Sicilije.

Na spletu so zakrožile fotografije naravnost čarobnih lesketajočih se obročev, ki so se v petek dvigovali nad tem še vedno dejavnim ognjenikom na jugu Italije.