Nad Etno znova zažarela 'ognjena fontana', pepel poletel visoko v nočno nebo

Znameniti italijanski vulkan Etna je minuli konec tedna znova izbruhnil ter visoko v nebo pognal lavo in vulkanski pepel, ki je na zemljo padel v premeru več kilometrov. Zaradi nedeljskega izbruha je italijanski Nacionalni inštitut za geofiziko in vulkanologijo izdal rdeče opozorilo za letalstvo. Pepel se je namreč razširil tudi nad bližnji mesti Milo in Zafferana Etnea.

Kot poroča italijanski Nacionalni inštitut za geofiziko in vulkanologijo (INGV) Etna v svojem jugovzhodnem kraterju vse od začetka oktobra kaže znake eruptivne dejavnosti. Dejavnost se je v preteklih dnevih začela povečevati, nato pa je ognjenih na Siciliji izbruhnil v nedeljo, ko je visoko v nočno nebo pognal lavo in pepel. Iz vulkana je bilo ob tem slišati glasno bobnenje in eksplozije, poročajo tuji mediji. Zaradi nedeljskega izbruha je INGV izdal rdeče opozorilo za letalstvo. Pepel se je namreč razširil tudi nad bližnji mesti Milo in Zafferana Etnea. Kot so zapisali na portalu Neurje.si, sicer ponedeljkova satelitska fotografija Etne, kaže, da je lava trenutno v fazi ohlajanja. Fotografijo so objavili na portalu vesoljskega opazovalnega programa Evropske unije Copernicus. Etna je eden največjih delujočih vulkanov v Evropi, po podatkih Evropske vesoljske agencije pa je tudi eden najbolj aktivnih vulkanov na svetu. Ognjenik je namreč v skoraj stalnem stanju aktivnosti, poroča portal Newsweek. Avgusta so morali tako na Siciliji zaradi izbruha ognjenika in gostega oblaka vulkanskega pepela začasno zapreti letališče v Catanii. Vulkanski pepel predstavlja resno nevarnost za letala. Ne le zaradi slabe vidljivosti, delci pepela lahko namreč poškodujejo tudi vetrobranska stekla, povzročijo pa lahko tudi okvaro kritičnih navigacijskih in operativnih instrumentov. Delce lahko posrka v motor letala, kjer se stopijo in ponovno strdijo v kepe, ki lahko poslabšajo njegovo delovanje. Sicer izbruhi Etne le redko povzročijo smrtne žrtve, a leta 1843 je izbruh vseeno terjal 56 smrtnih žrtev, poroča Volcano Live. Kljub temu pa je Etna nevarna, saj so ob izbruhih značilni tudi uničujoči potresi. Leta 2018 je bilo tako v takšnem potresi poškodovanih najmanj 28 oseb, škodo so utrpeli tudi okoliški domovi in infrastruktura. Vulkan leži na vzhodni obali Sicilije med mestoma Messina in Catania. Po podatkih inštituta Smithsonian najzgodnejša poročila o izbruhu Etne segajo v leto 1500 pred našim štetjem.