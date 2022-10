Nad Evropo oblak plina iz 80 tisoč ton razpršenega metana

V Skandinaviji meritve Integriranega sistema za opazovanje ogljika (ICOS) kažejo velike viške metana v ozračju. "Predvidevamo, da je veter na območju uhajanja emisije najprej odnašal proti severu na Finsko, nato pa še proti Švedski in Norveški," je pojasnil profesor Stephen Platt iz norveškega inštituta za raziskave zraka Nilu.

Pri inštitutu ocenjujejo, da se je v zrak sprostilo 80 tisoč ton metana, kar je več kot štirikrat več od norveških letnih emisij metana iz naftne in plinske industrije.

Pri Nilu so raziskovalci pripravili animacijo gibanja emisij metana v ozračju. 'Metanski pljusk', kot so oblak poimenovali pri Icos, so zaznali na petih postajah, ki so bile oddaljene do 1200 kilometrov.