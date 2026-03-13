Nad Irakom strmoglavil ameriški zračni tanker

Ameriško centralno poveljstvo je sporočilo, da sta bili dve oskrbni letali z gorivom vpleteni v isti incident, ki pa ni bil posledica sovražnega ali prijateljskega ognja. Eden je strmoglavil, drugi pa je varno pristal, poroča CBS , ki dodaja, da usoda petih članov posadke prvega zračnega tankerja ni jasna.

To je sedaj že četrto strmoglavljenje ameriškega vojaškega letala od začetka napadov na Iran, potem ko je zračna obramba Kuvajta pred tednom dni po napaki sestrelila tri lovska letala F-15. Vseh šest članov posadke letal je varno izskočilo s padalom.

Z Bližnjega vzhoda se je od konca februarja, ko sta ZDA in Izrael začeli napade na Iran, domov vrnilo okoli 47.000 Američanov, je v četrtek za AFP dejal neimenovani predstavnik State Departmenta. Ministrstvo je za repatriacijo svojih državljanov zagotovilo skoraj 50 čarterskih letov.

State Department je neposredno pomagal 32.000 Američanom, ki so se v ZDA z Bližnjega vzhoda vrnili s čarterskimi ali komercialnimi leti.

"Neposredno smo zagotovili varnostna navodila in pomoč pri potovanju približno 32.000 prizadetim Američanom," je po poročanju AFP povedal neimenovani uradnik.

Ameriški vladni uradniki so bili takoj po izbruhu spopadov deležni kritik, da niso poskrbeli za svoje državljane na Bližnjem vzhodu, čeprav bi lahko vnaprej sklepali, da se bo Iran odzval na ameriške napade in se bo skušal maščevati z napadi na ameriške cilje, interese in ljudi okrog Perzijskega zaliva.

State Department je nato začel organizirati čarterske polete, za katere državljanom niso zaračunali vozovnic.

State Department je v četrtek dvignil stopnjo teroristične nevarnosti za Azerbajdžan in državljanom priporočil, naj ponovno premislijo, ali želijo potovati tja. Azerbajdžan je od izbruha spopadov po trditvah Američanov tarča domnevnih iranskih napadov z droni, kar Teheran zanika.