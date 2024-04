Nad Izrael z ostrimi kritikami: 'Nesprejemljivo je, da IDF ubija humanitarne delavce'

Po uboju humanitarnih delavcev v Gazi, ki ga je zagrešil Izrael, je svet ogorčen. Izraelske obrambne sile so sicer sporočile, da napad ni bil usmerjen proti humanitarnih delavcem in da poteka temeljita preiskava incidenta. Napad je že obsodil ameriški predsednik, za smrtne žrtve pa se je opravičil tudi izraelski predsednik Isaac Herzog. Oglasila sta se tudi zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell in komisar za krizno upravljanje Janez Lenarčič in Izrael pozvala k preiskavi napada in kaznovanju odgovornih.

Sedem žrtev je zahteval raketni napad Izraela na humanitarni konvoj v Gazi. Med žrtvami pa so bili humanitarni delavci organizacije World Central Kitchen, ki so ravno dostavili 100 ton humanitarne pomoči v Deir al-Balah in so se vračali na jug. Konvoj so sestavljala tri vozila, od tega dve oklepni, na katerih je bil jasno viden logotip dobrodelne organizacije. Britanski državljani John Chapman, James Kirby in James Henderson so bili trije od sedmih prostovoljcev, ki se iz Gaze ne bodo več vrnili. V napadu so umrli tudi v Melbournu rojena Lalzawmi "Zomi" Frankcom, palestinski državljan Saifeddin Issam Ayad Abutaha, Damian Sobol s Poljske in dvojni državljan ZDA in Kanade Jacob Flickinger.

Napad je med prvimi ostro obsodil ameriški predsednik Joe Biden ter pozval Izrael k hitri preiskavi, ugotovitve pa morajo biti javne, piše BBC. Dodal je, da je bilo razdeljevanje pomoči v Gazi tako težavno ravno zaradi tega, ker Izrael ni storil dovolj, da bi "zaščitil humanitarne delavce, ki so poskušali dostaviti nujno potrebno pomoč civilistom". Poleg tega je zopet kritiziral Izrael, ki ne stori dovolj za zaščito palestinskih civilistov. "Združene države so Izrael večkrat pozvale, naj vojaške operacije proti Hamasu loči od humanitarnih operacij in se tako izogne civilnim žrtvam," je dejal ameriški voditelj. Tudi britanski premier Rishi Sunak ni ostal tiho glede nedavnega incidenta, še posebej zato, ker so bili v napadu ubiti trije britanski državljani. V pogovoru z izraelskim premierjem Benjaminom Netanjahujem je razmere označil za vse bolj nevzdržne ter zahteval temeljito in neodvisno preiskavo uboja humanitarnih delavcev. Dodal je, da mora Izrael nemudoma odpraviti omejitve za humanitarno pomoč in zaščititi civiliste. Z izraelskim premierjem je govoril še avstralski premier Anthony Albanese in izrazil "jezo ter zaskrbljenost Avstralije", pričakuje pa pojasnilo, kako je do tega prišlo. Oglasil se je tudi poljski zunanji minister Radoslaw Sikorski in od izraelskega kolega Israela Katza zahteval neodvisno preiskavo. Kanadski premier je poudaril, da je popolnoma nesprejemljivo, da IDF ubija humanitarne delavce.

Netanjahu je priznal, da je bilo sedem humanitarnih delavcev ubitih v izraelskem zračnem napadu. Zatrdil pa je, da je šlo za tragičen incident in nenameren napad, o katerem bodo uvedli preiskavo. "To se v vojni dogaja ... Storili bomo vse, da se to ne bo več ponovilo," je dodal. "Ta incident je bil huda napaka," je dejal načelnik generalštaba izraelske vojske Herzi Halevi o napadu. Dodal je, da se to ne bi smelo zgoditi, napad pa je po njegovih besedah posledica napačne identifikacije ponoči. Ob tem se je opravičil za nenamerno škodo, ki so jo povzročili članom humanitarne organizacije. "Njihovi nasmehi, smeh in glasovi so za vedno v našem spominu, imamo pa tudi nešteto drugih spominov, kako so svetu dajali najboljše, kar so lahko," je dejala izvršna direktorica dobrodelne organizacije Erin Gore. "Svet je veliko izgubil." A humanitarna pomoč, ki je prihajala v Gazo, je pod velikim vprašajem, posebej zdaj, ko je družba WCK, ki je ključni dobavitelj, prekinila svoje delovanje. Po njej je namreč takoj delovanje prekinila še druga dobrodelna organizacija, ameriška Near East Refugee Aid (Anera), poroča BBC.

Po podatkih podatkovne zbirke Aid Worker Security Database, ki jo financirajo ZDA in beleži večje primere nasilja nad humanitarnim osebjem, je bilo od oktobra v Gazi ubitih več kot 196 humanitarnih delavcev. Borrell in Lenarčič: Izrael naj preišče napad na humanitarce in izpolni resolucijo VS ZN Smrt sedmerice humanitarnih delavcev organizacije World Central Kitchen, ki so ljudem v palestinski enklavi dostavljali hrano, sta Borrell in Lenarčič označila za grozljivo. Pričakujeta, da bo Izrael hitro izpolnil obljubo temeljite preiskave ponedeljkovega napada in ukrepanja proti odgovornim. Spomnila sta še na obveznost Izraela po mednarodnem humanitarnem pravu, da vselej ščiti humanitarne delavce, med katerimi jih je od začetka vojne v Gazi oktobra lani že veliko izgubilo življenje.

