Nad Južno Korejo znova prileteli baloni s smetmi

Poveljstvo južnokorejske vojske je sporočilo, da je Pjongjang proti jugu znova poslal več balonov, ki naj bi bili polni smeti. Številni so že prečkali mejo. "Državljanom svetujemo, naj bodo previdni. Če najdete padle balone, se jih ne dotikajte in o tem obvestite najbližjo vojaško ali policijsko postajo," je še dodalo.

Severna Koreja je južni sosedi od maja poslala že več kot tisoč balonov s smetmi in odpadki. Oblasti v Pjongjangu so akcijo opisale kot povračilo za pošiljanje propagandnih sporočil Seula, ki so bila kritična do severnokorejskega voditelja Kim Jong-una.

V Seulu so medtem provokacije z baloni označili za nerazumne in nizkotne ter Pjongjangu zagrozili s protiukrepi. Junija je denimo v odzivu na balone Južna Koreja prekinila vojaški sporazum s Severno Korejo iz leta 2018, katerega cilj je bil zmanjšanje napetosti med državama.