Nad Južnokitajskim morjem skoraj trčila ameriško letalo in kitajski lovec

Pred dobrim tednom dni je ameriško letalo C-135 nad Južnokitajskim morjem izvajalo rutinski pregled mednarodnega zračnega prostora, ko ga je nenadoma prestregel kitajski lovec J-11. Pri tem se je letalo kitajske zračne obrambe ameriškemu nevarno približalo. Indo-pacifiško poveljstvo ZDA ocenjuje, da sta bili plovili med seboj oddaljeni le slabih sedem metrov.

Posnetek srečanja, ki so ga ameriške zračne sile objavile na spletu, je hitro zaokrožil po družbenih omrežjih. V videoposnetku je tudi videti, da je letalo ameriške zračne obrambe v izogib trčenju moralo spremeniti smer in višino leta. Kot so zapisali ameriški obrambni uradniki, bi v nasprotnem primeru lahko strmoglavilo.