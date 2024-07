Nad Kijev prileteli ruski droni, odjeknile so eksplozije

V Kijevu so se v sredo zvečer oglasili alarmi, ki so opozarjali na nevarnost iz zraka, nakar so odjeknile eksplozije. Župan Vitalij Kličko je na Telegramu javil, da se je aktivirala protizračna obramba.

Ukrajinska vojska je pred tem poročala o dronih, ki so bili z vzhoda na poti proti prestolnici. O še več dronih so zvečer poročali tudi iz regij Harkov in Dnipropetrovsk, navaja francoska tiskovna agencija AFP. Nov preplah se je v mestu sprožil deset dni po silovitem ruskem bombardiranju, ki je med drugim zadelo osrednjo ukrajinsko pediatrično bolnišnico. V napadih, ki so bili deležni mednarodnega zgražanja, je življenje skupno izgubilo najmanj 43 ljudi.