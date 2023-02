Nad Kijevom naj bi sestrelili šest 'ruskih vohunskih balonov'

Nad Kijevom naj bi ukrajinske sile v sredo sestrelile šest 'ruskih balonov', so prek Telegrama sporočili obrambni uradniki s Kijeva. Predvidevajo, da so bili domnevno ruski baloni opremljeni z izvidniško opremo. "Glede na zbrane informacije, ki jih še preiskujemo, gre za balone, ki po zračnem prostoru letijo s pomočjo vetra. Opremljeni so z izvidniško opremo," med drugim piše v objavi. Tega, kdaj naj bi plovila preletela ukrajinsko prestolnico niso navedli, prav tako v objavi niso navajali drugih podrobnosti, poroča Reuters.

Ker so se čez dan po Kijevu večkrat zaslišale sirene za nevarnost, prebivalci predvidevajo, da so te naznanjale prelet. Kasneje je tiskovni predstavnik ukrajinskih zračnih sil Juri Ihnat domneve potrdil, piše Sky News.