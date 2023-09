Nad Kitajski zid sta se spravila z bagrom, da bi si ustvarila prehod

Ena najbolj znanih struktur na svetu, Kitajski zid, ki so ga kitajski cesarji gradili več stoletij, da bi zaščitili svoje ozemlje, je bil nedavno tarča nepridipravov, natančneje 38-letnega moškega in 55-letne ženske, ki sta se nad del zidu spravila z bagrom, da bi si naredila bližnjico na drugo stran. Ob tem je nastala luknja v zidu, oblasti pa so navedle, da sta povzročila "nepopravljivo škodo", poroča BBC.

Policija je osebi aretirala, preiskava pa še poteka. Območje, kjer sta naredila luknjo, je znano kot 32. veliki zid in je eden od ohranjenih stražnih stolpov še iz dinastije Ming, s tem pa je uvrščeno na seznam pokrajinskih kulturnih znamenitosti.

Celotna trasa Velikega zidu, dolga več kot 20.000 kilometrov, elementi, zgrajeni v različnih zgodovinskih obdobjih, ki sestavljajo zapleten obrambni sistem, vključno z zidovi, trdnjavami, prelazi in stolpi s svetilniki, so se ohranili vse do danes. Sicer pa se na nekaterih delih zidu poznajo posledice časa in človeškega poseganja.