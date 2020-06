Nad kobilice z droni, traktorji in gasilskimi vozili

Puščavska kobilica je med vsemi vrstami kobilic najbolj uničujoča zaradi svoje hitrosti in sposobnosti hitrega razmnoževanja, poroča Organizacija ZN za prehrano in kmetijstvo (FAO). Odrasle kobilice lahko letijo do 150 kilometrov na dan in v tem času pojedo toliko hrane, kot je njihova telesna masa (okoli dva grama). Roj je lahko velik od enega do nekaj sto kvadratnih kilometrov - vsak kvadratni kilometer vsebuje do 80 milijonov odraslih kobilic.

Po besedah indijskega kmetijskega ministra, so roji iz Radžastana vstopili v Utar Pradeš, ki meji na prestolnico New Delhi, v Madhja Pradeš v osrednji Indiji in Maharaštra in Gudžarat na zahodu. Ostale države so v pripravljenosti, prav tako so na nevarnost opozorili lokalne kmete. "Prižiganje ognja, metanje petard, razbijanje po krožnikih in posodah ter igranje na bobne, vse to lahko odžene kobilice, saj insekti ne prenesejo glasnih zvokov," je povedal znanstvenik P K Sannigrahi.