Nad komarje v Istri z deset tisoč komarji iz Bologne

Strokovnjaki so v minulih dneh v Istri na Hrvaškem v naravo izpustili 10.000 sterilnih tigrastih komarjev. Pripeljali so jih iz Bologne, uporabili pa so jih v sklopu pilotnega projekta krčenja te vrste komarjev na območju Premanture. S to metodo želijo zmanjšati populacijo komarjev in uporabo insekticidov na tem območju.

To je prva izpustitev sterilnih samcev komarja na območju Hrvaške, gre pa za komarje vrste Aedes albopictus, je za regionalni hrvaški časnik Glas Istre pojasnil Nediljko Landeka iz službe za epidemiologijo izobraževalnega zavoda za javno zdravstvo istrske županije: "Tehnika sterilnih žuželk (SIT) je biološka metoda krčenja ciljane vrste z izpustitvijo sterilnih samcev v naravo. Ti se parijo z divjimi samicami, posledica tega pa je, da samica izleže neoplojena jajčeca in posledično ne dobi potomcev. To je ekološko sprejemljiva metoda, ki bi morala ne samo vplivati na zmanjšanje populacije komarjev, ampak tudi na zmanjšanje potrebe po uporabi insekticidov v okolju." icon-expand Sterilne komarje bodo v Premanturi spuščali postopoma, vsakič jih bodo označili z drugo barvo, da jih bodo lahko spremljali (slika je simbolična). FOTO: Shutterstock PREBERI ŠE Obalne občine v boj s tigrastimi komarji V Premanturi nameravajo do začetka avgusta v naravo vsak teden izpustiti po 50.000 novih sterilnih komarjev. Le-te bodo vsakič označili z drugo barvo, da bodo lahko spremljali njihovo gibanje in življenjsko dobo.