Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Nad Kuvajtom sestreljenih več ameriških letal

Kuvajt, 02. 03. 2026 08.30 pred 51 minutami 1 min branja 32

Avtor:
Mirko Vorkapić
Sestreljeni F-15

Kuvajtsko ministrstvo za obrambo je sporočilo, da je bilo nad državo sestreljenih več ameriških letal. Medtem so se pojavili posnetki vsaj dveh sestreljenih ameriških lovcev F-15E. Piloti so se uspešno katapultirali. Ameriški viri navajajo, da je šlo za 'prijateljski ogenj', iranski pa, da je avtor sestrelitev njihova protizračna obramba.

Posnetki prikazujejo eno od letal F-15E med letom, ko se zgodi eksplozija, lovec pa začne strmoglavljati. Ameriško ministrstvo za obrambo in poveljstvo zračnih sil zaenkrat še nista potrdila izgub letal. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Medtem pa je kuvajtsko ministrstvo za obrambo sporočilo, da je strmoglavilo več ameriških letal, vsi piloti pa so uspešno evakuirani.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Letala je morda napadla ameriška ali zavezniška baterija zračne obrambe med intenzivnimi napadi iranskih raket in brezpilotnikov na ameriške baze, vključno z letalsko bazo Ali Al-Salem v Kuvajtu.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Videoposnetek prikazuje enega od članov posadke, brez vidnih oznak na uniformi, kako stoji na tleh blizu svojega padala. Drug posnetek prikazuje drugega člana posadke v prtljažniku avtomobila. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

F-15E Strike Eagle je zmogljivo lovsko letalo zasnovano za izvajanje tako bojev v zraku kot tudi preciznih misij globokih napadov na cilje na tleh. Intenzivno ga uporabljajo po vsem Bližnjem vzhodu kot del operacij ameriškega centralnega poveljstva.

F-15 sestrelitev iran zda

Iran neusmiljeno tolče po zalivskih državah, vmešal se je Hezbolah

Je svetovna oskrba z nafto v nevarnosti?

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
KOMENTARJI32

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
blue3dragon
02. 03. 2026 09.54
Ravno zaradi sestrelitev na bojnih misijah ne nosijo oznak. Lažje je zanikati vpletenost. Enako kot v Ukrajini, kjer ravno tako letijo Američani in Nizozemci. Razen za naivce, ki so mnenja, da lahko Ukrajinci v treh mesecih preidejo z Migov na F16
Odgovori
0 0
sabro4
02. 03. 2026 09.53
odlična novica , GREMO IRAN!!!!!!!!!
Odgovori
-1
0 1
TheFirstCasualtyOfWarisTruth
02. 03. 2026 09.52
Dajmo si naliti čistega vina. Iran od leta 1980 ni vojskoval z in proti nikomur. Bili so svoji. 92 miljonov prebivalcev živi svoj life, le nekaj 100.000 jih je napihnjenih proti oblastem in vsi vemo od koga. CIA je tista, ki skrbi za nerede v državi nato pošlje svojo četo, da naredi dar mar. Tako je bilo v Iraku, Afganistanu, Siriji, Libiji... Tu ni govora o tem kaj oni so tu je govora o tem, da ne pade Dolar in da se ne dvigajo, ker če se potem Američani niso najmočnejši, kar pa niso že nekaj let. Ko bodo zadeve popolnoma ušle od nadzora se bo dolar ugasnil in potem boste videl padec američanov. Medtem, ko se EU in ZDA repenčijo vse države, kot so Rusija, Kitajska, Brazilija, Indija itd pripravljajo svojo valuto in potem bo konec! Zapomnite si! Zlo ni Iran, zlo so ata Izrael, mama ZDA in hčerkica EU!
Odgovori
-1
0 1
dededetox
02. 03. 2026 09.51
In pilota v rokah Irancev bosta "prijateljsko" obglavljena!
Odgovori
+1
1 0
IskraLJ
02. 03. 2026 09.52
In prav je tako
Odgovori
0 0
JackRussell
02. 03. 2026 09.50
Kdor nadzira nafto, nadzira svet. Ni potrebno biti doktor znanosti da vidiš kam pes taco moli.
Odgovori
+2
2 0
borjac
02. 03. 2026 09.49
Trump bo kričal "America first" , naj se vpraša ali bosta tale dva pilota iz prtljažnika še kdaj videla Ameriko ??
Odgovori
+3
3 0
FlatyEric
02. 03. 2026 09.46
Toliko se hvalijo eni on drugi, ampak ko začneš klatiti svoje z neba, veš da delaš nekaj zelo narobe. Rusi delajo iste bedarije.
Odgovori
+4
4 0
Blue Dream
02. 03. 2026 09.43
Lepo padajo USA letala
Odgovori
+2
6 4
MC King
02. 03. 2026 09.42
Ko se vklopi državni fanatizem se je nujno treba pogovoriti z Japonci o možnih posledicah. Prah si in v prah se povrneš, mi je žal ampak tako bo zelo kmalu.
Odgovori
+4
4 0
Peni Stojanović
02. 03. 2026 09.42
ce je ff bodo letele glave
Odgovori
+1
1 0
mungus
02. 03. 2026 09.39
V tm kaosu se ne ve kdo pije kdo plača....vse pa zakuhala judovska država katera si dovoli ni da ni.
Odgovori
+8
10 2
dark Cat
02. 03. 2026 09.39
F-15E Strike Eagle je zmogljivo lovsko letalo zasnovano za izvajanje tako zračno-zračnih bojev kot tudi preciznih misij globokih napadov na cilje na tleh.....salabajzerski prevod.....zracno-zracnih😂😂😂👍
Odgovori
+2
3 1
NoviceResnice
02. 03. 2026 09.38
Vsem levičarjem predlagam da si postavijo svojega imama. In levičarkam da sem mu prilizujejo in delajo peticije za splav in da ne končajo pohabljene...
Odgovori
+1
5 4
Blue Dream
02. 03. 2026 09.40
Pa saj ti imaš pa svojega imama Donalda. A je kaka razlika*
Odgovori
+1
6 5
Blue Dream
02. 03. 2026 09.40
samo da donald je en pokavrjen imam
Odgovori
+0
3 3
Blue Dream
02. 03. 2026 09.38
Zelo težko priznajo izgube Američani in Izraelci in na vse pretege skrivajo škodo ki so jo utrpeli
Odgovori
+4
7 3
Anion6anion
02. 03. 2026 09.38
Kaj je prijateljski ogenj?
Odgovori
+0
2 2
Blue Dream
02. 03. 2026 09.37
Super novica bravo zračna obramba. Vsako sestreljeno letalo F15 je eno letalo teroristov manj
Odgovori
+2
7 5
Joakim
02. 03. 2026 09.37
Kdor išče, ta najde.
Odgovori
+6
6 0
JanezOrban
02. 03. 2026 09.37
Ameriko in Izrael treba izbrisat Iz Zemlje pa bo mir!
Odgovori
+3
7 4
rahlo_nepristranski
02. 03. 2026 09.34
A ko so pa iranci svojo ladjo potopil ne bo pa nobenga članka ane podporniki diktatorjev
Odgovori
+0
5 5
Sl0venc
02. 03. 2026 09.31
Tako je prav. Amerika si to zasluži, ker stalno dela vojne. Hoče okupirati Iran samo zaradi nafte in Grenlandijo zaradi rud. Hvala, da lahko pišemo komentarje tukaj.
Odgovori
-1
6 7
bibaleze
Portal
Hitra in učinkovita pomoč: kako zaustaviti krvavitev iz otroškega nosu
Tako bo otroška soba varen in prijeten kotiček za vašega malčka
Tako bo otroška soba varen in prijeten kotiček za vašega malčka
Kako spodbujati čustveno moč otrok z vprašanji
Kako spodbujati čustveno moč otrok z vprašanji
Najpogostejše napake pri uvajanju goste hrane, ki jih starši pogosto spregledajo
Najpogostejše napake pri uvajanju goste hrane, ki jih starši pogosto spregledajo
zadovoljna
Portal
Zablestela v centru Ljubljane v rožnatem plašču
Dnevni horoskop: Biki bodo premišljeni, raki potrebujejo toplino
Dnevni horoskop: Biki bodo premišljeni, raki potrebujejo toplino
Mesečni horoskop: to vam prinaša letošnji marec
Mesečni horoskop: to vam prinaša letošnji marec
Edine balerinke, ki jih bomo nosile letošnjo pomlad
Edine balerinke, ki jih bomo nosile letošnjo pomlad
vizita
Portal
Kako prepoznati zgodnje znake demence, ki se lahko pojavijo že v pozni odraslosti
Kako lahko 8 dni brez spanca človeka pahne v psihozo
Kako lahko 8 dni brez spanca človeka pahne v psihozo
Zakaj je kronična utrujenost v porastu in kako jo ločiti od izgorelosti
Zakaj je kronična utrujenost v porastu in kako jo ločiti od izgorelosti
Zakaj se zjutraj zbujate z občutkom tesnobe
Zakaj se zjutraj zbujate z občutkom tesnobe
cekin
Portal
Prenočišče v središču Londona za ceno piva
Kako se obnašati prvi dan v službi: vodič za popoln prvi vtis
Kako se obnašati prvi dan v službi: vodič za popoln prvi vtis
Ženska prihrani 34 evrov pri Ryanairu z Vintedovim trikom
Ženska prihrani 34 evrov pri Ryanairu z Vintedovim trikom
Od doma do 84.000 evrov mesečnega prihodka: to je zgodba mamice
Od doma do 84.000 evrov mesečnega prihodka: to je zgodba mamice
moskisvet
Portal
Vplivnica skuhala 'juho' iz lastnih reber – internet v šoku
To resno ogroža zdravje kolesarjev
To resno ogroža zdravje kolesarjev
Zakaj se oblačila krčijo pri pranju in kako jih rešiti?
Zakaj se oblačila krčijo pri pranju in kako jih rešiti?
F-35 so zdaj še bolj nevarni
F-35 so zdaj še bolj nevarni
dominvrt
Portal
To so najbolj igrive pasme psov
Kuhinja prihodnosti: Kateri elementi gredo v pozabo?
Kuhinja prihodnosti: Kateri elementi gredo v pozabo?
Kamnita hiša iz 16. stoletja: življenje v skali, ki navdušuje
Kamnita hiša iz 16. stoletja: življenje v skali, ki navdušuje
Pomladna nevarnost za hišne ljubljenčke: rastline in alergeni, ki lahko škodujejo vašemu psu ali mački
Pomladna nevarnost za hišne ljubljenčke: rastline in alergeni, ki lahko škodujejo vašemu psu ali mački
okusno
Portal
3 hitra kosila, ko res nimate časa (a vseeno želite nekaj domačega)
Poceni namaz za zdrav zajtrk, ki vas bo očaral
Poceni namaz za zdrav zajtrk, ki vas bo očaral
Najboljše sladice brez peke, ki so idealne za vsako priložnost
Najboljše sladice brez peke, ki so idealne za vsako priložnost
Kako zgostiti golaž?
Kako zgostiti golaž?
voyo
Portal
Ben se vrača
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Kmetija
Kmetija
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1543