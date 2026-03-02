Nad Kuvajtom sestreljenih več ameriških letal

Posnetki prikazujejo eno od letal F-15E med letom, ko se zgodi eksplozija, lovec pa začne strmoglavljati. Ameriško ministrstvo za obrambo in poveljstvo zračnih sil zaenkrat še nista potrdila izgub letal.
Medtem pa je kuvajtsko ministrstvo za obrambo sporočilo, da je strmoglavilo več ameriških letal, vsi piloti pa so uspešno evakuirani.
Letala je morda napadla ameriška ali zavezniška baterija zračne obrambe med intenzivnimi napadi iranskih raket in brezpilotnikov na ameriške baze, vključno z letalsko bazo Ali Al-Salem v Kuvajtu.
Videoposnetek prikazuje enega od članov posadke, brez vidnih oznak na uniformi, kako stoji na tleh blizu svojega padala. Drug posnetek prikazuje drugega člana posadke v prtljažniku avtomobila.
F-15E Strike Eagle je zmogljivo lovsko letalo zasnovano za izvajanje tako bojev v zraku kot tudi preciznih misij globokih napadov na cilje na tleh. Intenzivno ga uporabljajo po vsem Bližnjem vzhodu kot del operacij ameriškega centralnega poveljstva.
