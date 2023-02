Nov 'kitajski vohunski balon' preletava Latinsko Ameriko

Nad Latinsko Ameriko je Pentagon opazil še en 'kitajski vohunski balon'. Njihov tiskovni predstavnik je dejal, da 'zadevo še ocenjujejo' in da naj balon ne bi letel proti ZDA. Kitajska je v petek zatrjevala, da gre pri prvem opaženem plovilu za balon za opazovanje vremena, ki ga je veter odnesel izven predvidene poti.

Ameriški uradniki so včeraj sporočili, da nad ZDA že nekaj dni opazujejo nenavaden bel balon. A zdaj naj bi na Latinsko Ameriko opazili še enega. "Dobivamo poročila o novem balonu, ki je prečkal Latinsko Ameriko," je v izjavi dejal tiskovni predstavnik Pentagona Pat Ryder. Dodal je, da ocenjujejo, da gre za še en 'kitajski vohunski balon'. Točne lokacije plovila tudi tokrat niso navedli, prav tako niso komentirali velikosti in drugih podrobnosti balona, piše Guardian. Washington je ob odkritju prvega balona predvideval, da so Kitajci plovilo nad državo poslali zaradi napovedanega obiska ameriškega sekretarja Anthonyja Blinkna v Pekingu, ki so ga včeraj popoldne nato prestavili. Sekretar, ki se trenutno nahaja v Južni Koreji, je prelet balona označil za "očitno kršitev suverenosti in mednarodnega prava". Obenem pa povedal, da bo Kitajsko obiskal, ko bodo to dopuščale razmere. Komunikacijski kanali med državama ostajajo odprti, je dejal tiskovni predstavnik State Departmenta in poudaril, da je bilo potovanje le preloženo in ne odpovedano.

icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right

Kitajska se na informacije o novem videnju domnevno njihovega balona (še) ni odzvala, je pa včeraj dejala, da prelet prvega balona, ki je letel nad ZDA "obžaluje". Kitajsko zunanje ministrstvo je nato dejalo, da ne gre za vohunski balon, ampak civilno zračno ladjo, ki se uporablja za raziskovalne, predvsem meteorološke namene. "Zračna ladja je močno zašla s svoje smeri," so dejali v izjavi za javnost. Sprva je sicer kitajsko zunanje ministrstvo ZDA obtožilo, da "stvar napihuje". Dejali so, da ugibanja in povzročanje razburjenja, preden so znana dejstva, ne pripomorejo k ustrezni rešitvi zadeve. Uradniki a ocenjujejo, da bo Bidnova preložitev potovanja, za katerega se je novembra dogovoril s kitajskim predsednikom Ši Džinpingom, zavrla prizadevanja za razrešitev več trenj med državama. Njegov obisk Pekinga bi bil sicer večji ameriški državniški obisk od leta 2018, ko je tja odšel takratni predsednik ZDA Donald Trump. Prvi balon Biden želel razstreliti, kako se bodo ZDA odzvale na drugega, ni jasno Ameriški predsednik Joe Biden je zaradi sumljivega vohunskega balona mobiliziral lovska letala F-22, da bi ga sestrelila, a so mu vojaški uradniki to odsvetovali, saj da bi razbitine lahko ogrozile varnost prebivalcev, je povedal eden izmed uradnikov, ki ni želel biti imenovan. Ameriški mediji in britanski BBC so namreč poročali, da je balon, ki lahko doseže višino do 37 kilometrov nad tlemi, velik približno kot trije avtobusi. Ryder je zatrjeval, da bodo balon zaenkrat le opazovali. Ali se bo njihova strategijo ob poročilih o drugem balonu spremenila, ni jasno.

icon-expand Sumljivi kitajski balon nad Ameriko FOTO: Profimedia

Prvi balon so opazili tudi nekateri Američani v Montani. Kot je povedal Chase Doak, je iz svoje pisane opazil "velik bel krog na nebu, ki je bil premajhen, da bi bil Luna". V roke je zato prijel kamero in začel fotografirati. "Iskreno sem najprej pomislil, da gre za vesoljsko plovilo," je povedal za AP. Kaj so vohunski baloni? Pri t. i. vohunskih balonih gre za posebno opremo. Opremljeni so s kamero, ki je pritrjena pod balon. Nekateri so opremljeni tudi z radarjem, delujejo pa na sončne panele. Navadno letijo na višini od 24.000 do 37.000 metrov nad tlemi, torej nad višino komercialnega letalskega prometa. Potniška letala namreč ne poletijo nad 12.000 metrov nad tlemi.