Nad letališčem v Oslu naj bi ponoči spet opazili drone

Norveška policija je nekaj po polnoči po lokalnem času prejela obvestilo, da je pilot družbe Norwegian Air med pristajanjem na letališču Gardermoen blizu prestolnice Olso opazil več brezpilotnih letalnikov, je poročala norveška tiskovna agencija NTB.

Zaradi tega so zadržali več letal, dokler ni bilo jasno, da je vzletanje in pristajanje varno, je po poročanju tujih tiskovnih agencij sporočila družba Avinor, ki upravlja letališče. Dodali so, da nobenega leta niso preusmerili na druga letališča.

Policija je po navedbah NTB sporočila še, da prisotnosti brezpilotnikov nad letališčem ali v njegovi bližini za zdaj niso potrdili.