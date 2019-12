Nad Makarsko gradijo 'sprehajališče v oblakih'

"Pogled s ploščadi na robu biokovske pečine izzove strahospoštovanje," so zapisali pri Jutarnjem.hr, kjer so preverili, kako potekajo dela.

Razgledno ploščad so začeli graditi jeseni letos, projekt bo stal 34,2 milijona kun (4,5 milijona evrov), dokončan pa naj bi bil leta 2021.

Lok iz stekla s premerom 8,5 metra raste na višini 1228 metrov, od roba pečine pa je oddaljen 12 metrov. Kot je na Facebooku zapisalo podjetje Jadranovo, so zaradi neugodnih geomehanskih lastnosti tal, razpok, potresnega območja in vpliva vetra izbrali betonsko konstrukcijo glavnega nosilca, na katero se opira jekleno-steklena konstrukcija, tla pa bodo izdelana iz večslojnega varnostnega stekla.

"Doživetje lokacije in privlačnega razgleda na Makarsko riviero, Jadran in otoke bomo poudarili z dostopom do razgledne točke, ki vsebuje element presenečenja. Celotna ploščad sega čez rob pečine in vam poleg tega, da ponuja pogled na morje, omogoča tudi pogled na gorske stene Biokova s ptičje perspektive," so zapisali.