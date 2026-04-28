Nad New Yorkom prvi električni leteči taksi

Električno zračno plovilo, ki je podobno velikanskemu brezpilotnemu letalu oziroma dronu, lahko poleg pilota prevaža štiri potnike. Vzleti navpično kot helikopter, nato pa se propelerji nagnejo in letalo poženejo naprej, piše CNN . Podjetje pravi, da so precej tišji od helikopterjev, in ker so električni, med letom ne proizvajajo nobenih misij.

Podjetje, ki izdeluje električne zračne taksije Joby Aviation, je v petek izvedlo prve demonstracijske polete z vertikalnim vzletom in pristankom (tako imenovani 'sistem' eVTOL) med dvema lokacijama v New Yorku. Ta teden nadaljujejo s testiranjem.

Z Manhattna je proti newyorškemu letališču poletel prvi električni zračni taksi. AP

Cilj je hitrejša pot do letališča – namesto ene do dveh ur voženj od Manhattna do mednarodnega letališča JFK, električni zračni taksi od manhattanskega heliporta do letališča potrebuje okoli 10 minut.

"Ti (demonstracijski) leti nam pomagajo ugotavljati, kako lahko letalska tehnologija naslednje generacije služi prebivalcem New Yorka in New Jerseya," je v sporočilu za javnost dejal Kevin O'Toole, predsednik uprave letališč na obeh območjih.

Joby je lastnik podjetja za skupno oziroma deljeno uporabo helikopterjev Blade, ki letijo na podobnih rutah kot klasični helikopterji, podjetje sodeluje tudi z ameriško letalsko družbo Delta Air Lines in Uberjem. Podobne testne lete izvajajo že od leta 2023, tokratna 10-dnevna kampanja pa je del pilotnega programa v sodelovanju z Zvezno upravo za letalstvo (FAA).

Marca je ameriško ministrstvo za promet izbralo osem pilotnih programov, v katerih bodo testirali sisteme eVTOL. Poleg mestnih zračnih taksijev testirajo tudi tovrstni prevoz potnikov in tovora med regijami, operacije oskrbe z obroki v sili, avtonomne lete in prevoz v sektorju energetike na morju.

Podjetje Joby sodeluje z letališko upravo ter območnimi enotami ministrstva za promet iz teksasa, Utaha, Floride in Severne Karoline.

Leta 2024 je FAA objavila nova pravila, ki uporabo zračnih taksijev približujejo realnosti. Od takrat podjetja kot je Joby pospešeno izvajajo testiranja, ki bi jih približala certificiranju. "Ti pilotni projekti bodo skupaj ustvarili eno največjih realnih testnih okolij za zračna plovila naslednje generacije na svetu," je marca sporočilo ministrstvo za promet. "Podatke bo FAA uporabila za pripravo novih predpisov, ki bodo omogočili varno uporabo te 'futuristične' tehnologije v velikem obsegu."

FAA ima sicer petstopenjski postopek certificiranja, zračni taksiji podjetja Joby so v zaključnih fazah.