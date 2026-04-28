Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Nad New Yorkom prvi električni leteči taksi

New York, 28. 04. 2026 08.10 pred 1 uro 2 min branja 6

Avtor:
Ti.Š.
Zračni taksi nad New Yorkom

Z Manhattna do mednarodnega letališča John F. Kennedy je poletel prvi popolnoma električni zračni taksi. Gre sicer za demonstracijski oziroma testni let, a v podjetju, ki izdeluje tovrstna zračna plovila, upajo, da bo to že kmalu postala vsakodnevna praksa na lokacijah po vsem svetu.

Podjetje, ki izdeluje električne zračne taksije Joby Aviation, je v petek izvedlo prve demonstracijske polete z vertikalnim vzletom in pristankom (tako imenovani 'sistem' eVTOL) med dvema lokacijama v New Yorku. Ta teden nadaljujejo s testiranjem.

Električno zračno plovilo, ki je podobno velikanskemu brezpilotnemu letalu oziroma dronu, lahko poleg pilota prevaža štiri potnike. Vzleti navpično kot helikopter, nato pa se propelerji nagnejo in letalo poženejo naprej, piše CNN. Podjetje pravi, da so precej tišji od helikopterjev, in ker so električni, med letom ne proizvajajo nobenih misij.

Cilj je hitrejša pot do letališča – namesto ene do dveh ur voženj od Manhattna do mednarodnega letališča JFK, električni zračni taksi od manhattanskega heliporta do letališča potrebuje okoli 10 minut.

"Ti (demonstracijski) leti nam pomagajo ugotavljati, kako lahko letalska tehnologija naslednje generacije služi prebivalcem New Yorka in New Jerseya," je v sporočilu za javnost dejal Kevin O'Toole, predsednik uprave letališč na obeh območjih.

Joby je lastnik podjetja za skupno oziroma deljeno uporabo helikopterjev Blade, ki letijo na podobnih rutah kot klasični helikopterji, podjetje sodeluje tudi z ameriško letalsko družbo Delta Air Lines in Uberjem. Podobne testne lete izvajajo že od leta 2023, tokratna 10-dnevna kampanja pa je del pilotnega programa v sodelovanju z Zvezno upravo za letalstvo (FAA).

Marca je ameriško ministrstvo za promet izbralo osem pilotnih programov, v katerih bodo testirali sisteme eVTOL. Poleg mestnih zračnih taksijev testirajo tudi tovrstni prevoz potnikov in tovora med regijami, operacije oskrbe z obroki v sili, avtonomne lete in prevoz v sektorju energetike na morju.

Podjetje Joby sodeluje z letališko upravo ter območnimi enotami ministrstva za promet iz teksasa, Utaha, Floride in Severne Karoline.

Leta 2024 je FAA objavila nova pravila, ki uporabo zračnih taksijev približujejo realnosti. Od takrat podjetja kot je Joby pospešeno izvajajo testiranja, ki bi jih približala certificiranju. "Ti pilotni projekti bodo skupaj ustvarili eno največjih realnih testnih okolij za zračna plovila naslednje generacije na svetu," je marca sporočilo ministrstvo za promet. "Podatke bo FAA uporabila za pripravo novih predpisov, ki bodo omogočili varno uporabo te 'futuristične' tehnologije v velikem obsegu."

FAA ima sicer petstopenjski postopek certificiranja, zračni taksiji podjetja Joby so v zaključnih fazah.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI6

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
metalika
28. 04. 2026 09.28
Lepo, v evropi imamo pa zamaške in papirne slamice...
Odgovori
0 0
Tomy1
28. 04. 2026 09.19
Upam, da Trump'l sproba kot prvi ...
Odgovori
+0
1 1
suleol
28. 04. 2026 09.06
to bo se pestro
Odgovori
-1
0 1
cecen
28. 04. 2026 08.46
To bo Mamdami takoj obdavčil.
Odgovori
+1
2 1
proofreader
28. 04. 2026 08.21
Kako pa bodo semaforje montirali po nebu? Se kaj ve?
Odgovori
+4
6 2
ActiveS
28. 04. 2026 08.42
🤣🤣🤣
Odgovori
-1
1 2
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1669