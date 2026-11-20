Vojaški opazovalec letov Andrew Leyden je objavil podatke, ki kažejo, da je bilo letalo, opaženo južno od Japonske, potem ko se je Trump udeležil vrha Azijsko-pacifiškega gospodarskega sodelovanja (APEC) v Shenzhenu. Nightwatch je bil eden od štirih Boeingov 747, ki so jih opazovalci letov zaznali na povratni poti. Preostala tri so bila predsedniška letala, med njimi tudi tisto, s katerim je potoval Trump, piše portal Interesting Engineering.

Letalo E-4B Nightwatch FOTO: Profimedia

Letalo E-4B predsedniku ZDA in najvišjim vojaškim poveljnikom zagotavlja zračno poveljniško središče v primeru, da izgubijo dostop do poveljniških centrov na kopnem. Najvišji državni predstavniki med nacionalnimi izrednimi razmerami lahko namreč iz zraka komunicirajo z ameriškimi oboroženimi silami, to pa vključuje tudi vzdrževanje povezave z ameriškimi jedrskimi silami, če bi vojaški poveljniški centri na kopnem postali nedostopni. Kot je med Trumpovim majskim obiskom Pekinga poročal časnik South China Morning Post, letalo "iz varnostnih razlogov pogosto spremlja ameriškega predsednika na mednarodnih potovanjih". Obe letali sta imeli različna cilja v ZDA. Air Force One je bil namenjen v vojaško oporišče Joint Base Andrews blizu Washingtona, medtem ko se je E-4B vračal v matično oporišče Offutt v zvezni državi Nebraska.

Letalo E-4B Nightwatch FOTO: Profimedia