Tujina

Nad Španijo divja Gabrielle: Valencia znova v strahu

Valencia , 29. 09. 2025 12.45 | Posodobljeno pred 1 uro

Območja Valencie, Castellóna in Tarragone so ogrožena zaradi ekstremnega deževja. Tam dopustujejo tudi številni turisti. Kaj storiti, če se nahajate na območju in prejmete opozorilo o izrednih razmerah?

Nevihta Gabrielle je danes prigrmela nad Španijo. Oblasti so razglasile rdečo stopnjo pripravljenosti za Valencio, Castellón in Tarragono zaradi hudourniškega deževja, ki bi lahko v nekaj urah 'nalilio' več kot 180 litrov vode na kvadratni meter. Valencia, kjer je spomin na grozljive poplave še živ, ima tako znova razglašeno visoko stopnjo pripravljenosti zaradi močnega deževja, poroča Euronews.

 V nedeljo popoldne so prebivalci Valencie in seveda tudi turisti na svoje mobilne telefone prejeli opozorilo o izrednih razmerah agencije za civilno zaščito, poslano prek sistema ES-Alert. Opozorili so na izjemno nevarnost, ki bi na nekaterih območjih lahko trajala do polnoči v ponedeljek in torek.

Katere previdnostne ukrepe torej sprejeti, če se nahajate na ogroženem območju?

Kaj storiti v primeru ekstremnih padavin? Oblasti svarijo, da se je v primeru rdečega alarma najvarneje izogibati nepotrebnim potovanjem. Agencija za civilno zaščito pravi, da bi morali ljudje ostati doma, razen v izjemnih okoliščinah. Dodajajo, da pod nobenim pogojem ne smete poskušati prečkati poplavljenih območij, ulic ali predorov, saj lahko v nekaj sekundah postanejo smrtonosne pasti, kot se je zgodilo med smrtonosno nevihto DANA 29. oktobra 2024. Opozarjajo tudi na nevarnost približevanja rekam, grapam in nižinam. Tudi če trenutno niso poplavljene, lahko ta območja zaradi kopičenja vode na višjih območjih nenadoma prestopijo bregove. Če se nahajate na posebej ranljivem območju, je priporočljivo, da se premaknete v višja nadstropja svojega doma ali na varno višje ležeče območje.

Priprave v Valencii
Priprave v Valencii FOTO: AP

Priporočljivo je tudi, da se izogibate parkiranju na območjih, kjer obstaja nevarnost poplav, da evakuacijske poti ostanejo proste. V nujnih primerih naj državljani pokličejo 112 in ves čas upoštevajo navodila reševalnih ekip. Poleg tega so oblasti v opozorilu, ki so ga v nedeljo poslale prebivalcem Valencie, spomnile na odgovorno uporabo telefona. Ljudi so spomnile, naj se izogibajo nepotrebnim klicem, da ne bi preobremenili linij in da bi zagotovile, da lahko reševalne službe hitro pomagajo tistim, ki jih resnično potrebujejo.

