Nad množični turizem z lažnimi tablami o meduzah in padajočem kamenju na plažah

Mogoče bo dopustnike od plaže odvrnilo pešačenje, so si najverjetneje mislili tisti, ki so le nekaj metrov stran od plaže postavili še tablo z napisom, da jih do ležanja in uživanja na plaži ločijo tri ure hoje.

Lažni napisi opozarjajo tudi na nevarnost padajočega kamenja in zemeljskih plazov.

Znake naj bi postavili aktivisti iz skupine Manacor Caterva, ki se bori proti masovnemu turizmu, poroča SkyNews. Kot so zapisali na družbenem omrežju Twitter, so znaki humorni. "Če želite uporabiti naše znake in si napise natisniti, nas kontaktirajte in vam jih bomo poslali. Nadaljujmo z bojem," so zapisali o svoji akciji na majorških plažah.