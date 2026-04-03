Nad Ukrajino skoraj 500 ruskih dronov in raket

"Tako se Moskva odziva na ukrajinske predloge za velikonočno premirje - z brutalnimi napadi. Ruski teroristi zavračajo diplomacijo in mirovna prizadevanja. Naleteti morajo na odločne odzive, kakršne si zaslužijo," je dodal.

"Ukrajino je napadlo skoraj 500 dronov in manevrirnih izstrelkov. Najmanj ena oseba je izgubila življenje, več je ranjenih," je na omrežju X sporočil Andrij Sibiha in Rusijo obtožil namernega izvajanja napadov podnevi, da bi tako povzročila čim več škode in civilnih žrtev.

Vodja kijevske vojaške uprave Mikola Kalašnikov je pred tem sporočil, da sta se prestolnica in okoliška regija znašli pod obsežnim napadom ruskih dronov in raket, ki so doslej zahtevali najmanj eno smrtno žrtev.

Tarča napadov je tudi Harkov, drugo največje mesto v državi. Po navedbah guvernerja istoimenske regije Olega Sinegubova je mesto pod plazom ruskih izstrelkov že več kot en dan, samo ponoči so našteli štiri napade, sirene, ki opozarjajo na zračni napad, naj bi tulile skoraj neprekinjeno.

Ukrajinski energetski operater Ukrenergo je medtem sporočil, da so spričo obsežnih ruskih napadov po vsej državi uvedli nujne prekinitve oskrbe z elektriko.