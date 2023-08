Med urjenjem trčili dve ukrajinski letali, umrli trije vojaški piloti

Trčenje se je zgodilo v severni regiji Žitomir, v njem pa sta bili udeleženi dve letali L-39, namenjeni urjenju za boj, so sporočili in dodali, da preiskava še poteka.

"Izrekamo sožalje družinam žrtev. To je za vse nas boleča in nepopravljiva izguba," so zapisale ukrajinske zračne sile.