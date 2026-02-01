Ruski droni s Starlinkom nad Ukrajino: Musk uvedel blokado

Ameriški poslovnež Musk je danes na omrežju X sporočil, da so bili ukrepi družbe SpaceX za preprečitev nepooblaščene ruske uporabe satelitov Starlink očitno uspešni. "Prvi koraki že prinašajo resnične rezultate," je potezo pohvalil ukrajinski obrambni minister Mihail Fedorov. Musku se je zahvalil, pri čemer ga je označil za "borca za svobodo in pravega prijatelja ukrajinskega naroda", poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Profil OSINT, ki se ukvarja z obveščevalno dejavnostjo in analizira podatke iz javno dostopnih virov, navaja, da je Starlink na območju Ukrajine uvedel omejitve pri uporabi sistema. Izjeme naj bi veljale za naprave, ki so dokazano v lasti ukrajinske vojske.

Nadaljevanje pogovorov

"Ukrajina je pripravljena na vsebinsko razpravo in zainteresirani smo za izid, ki bi nas približal resničnemu in dostojnemu koncu vojne," je na družbenem omrežju X zapisal Zelenski. Pred tem je v objavi zatrdil, da je prejel poročilo ukrajinske pogajalske ekipe. Ni jasno, ali je s tem mislil rezultate za danes napovedanega srečanja v Abu Dabiju, na katerem naj bi se ukrajinski in ruski pogajalci sestali brez ameriških posrednikov.

Razdelitev ozemlja

Eno ključnih odprtih vprašanj na poti morebitnega mirovnega dogovora naj bi bilo sicer še vedno vprašanje ozemlja. Rusija namreč zahteva, da se ukrajinske sile umaknejo iz Donbasa na vzhodu Ukrajine, ki ga terja zase, čeprav regije ne nadzoruje v celoti. Tovrstne zahteve so v Kijevu že večkrat zavrnili.