Tujina

Ruski droni s Starlinkom nad Ukrajino: Musk uvedel blokado

Kijev, 01. 02. 2026 13.23 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
N.L. STA
Domnevni ruski dron s sistemom Starlink

V začetku tedna so Ukrajinci ugotovili, da naj bi se nad ukrajinskimi mesti pojavili droni, opremljeni z internetnim sistemom Starlink. O tem so takoj obvestili podjetje SpaceX v lasti Elona Muska, ki upravlja z internetnim sistemom. Medtem je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski sporočil, da se bodo tristranski pogovori med ukrajinskimi, ruskimi in ameriškimi predstavniki o končanju vojne v Ukrajini v Abu Dabiju nadaljevali 4. in 5. februarja.

Ameriški poslovnež Musk je danes na omrežju X sporočil, da so bili ukrepi družbe SpaceX za preprečitev nepooblaščene ruske uporabe satelitov Starlink očitno uspešni.

"Prvi koraki že prinašajo resnične rezultate," je potezo pohvalil ukrajinski obrambni minister Mihail Fedorov. Musku se je zahvalil, pri čemer ga je označil za "borca za svobodo in pravega prijatelja ukrajinskega naroda", poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Profil OSINT, ki se ukvarja z obveščevalno dejavnostjo in analizira podatke iz javno dostopnih virov, navaja, da je Starlink na območju Ukrajine uvedel omejitve pri uporabi sistema. Izjeme naj bi veljale za naprave, ki so dokazano v lasti ukrajinske vojske.

Nadaljevanje pogovorov

"Ukrajina je pripravljena na vsebinsko razpravo in zainteresirani smo za izid, ki bi nas približal resničnemu in dostojnemu koncu vojne," je na družbenem omrežju X zapisal Zelenski.

Pred tem je v objavi zatrdil, da je prejel poročilo ukrajinske pogajalske ekipe. Ni jasno, ali je s tem mislil rezultate za danes napovedanega srečanja v Abu Dabiju, na katerem naj bi se ukrajinski in ruski pogajalci sestali brez ameriških posrednikov.

Razdelitev ozemlja

Eno ključnih odprtih vprašanj na poti morebitnega mirovnega dogovora naj bi bilo sicer še vedno vprašanje ozemlja. Rusija namreč zahteva, da se ukrajinske sile umaknejo iz Donbasa na vzhodu Ukrajine, ki ga terja zase, čeprav regije ne nadzoruje v celoti. Tovrstne zahteve so v Kijevu že večkrat zavrnili.

Razlagalnik

Starlink je konstelacija satelitov, ki jo je razvilo podjetje SpaceX, v lasti Elona Muska. Njen cilj je zagotoviti širokopasovni dostop do interneta, predvsem na območjih, kjer tradicionalna internetna infrastruktura ni na voljo ali je nezadostna. Sistem deluje tako, da številni majhni sateliti krožijo okoli Zemlje in ustvarjajo omrežje, ki omogoča hitro in zanesljivo internetno povezavo, tudi na oddaljenih lokacijah.

Elon Musk je južnoafriško-ameriški podjetnik, inženir in industrialist, znan po ustanovitvi ali soustanovitvi več vplivnih tehnoloških podjetij. Najbolj znana med njimi sta SpaceX, podjetje za vesoljske tehnologije, ki si prizadeva za zmanjšanje stroškov vesoljskih poletov in omogočiti kolonizacijo Marsa, ter Tesla, Inc., ki je vodilni proizvajalec električnih vozil in rešitev za shranjevanje energije. Musk je bil tudi ključna oseba pri razvoju podjetij, kot sta Neuralink (nevrotehnologija) in The Boring Company (infrastruktura predorov).

OSINT je kratica za 'Open-Source Intelligence', kar pomeni obveščevalne podatke, pridobljene iz javno dostopnih virov. Ti viri lahko vključujejo spletne strani, družbena omrežja, javne dokumente, medijske objave, znanstvene publikacije in druge informacije, ki niso tajne. Analiza OSINT podatkov se uporablja v različne namene, vključno z varnostnimi analizami, preiskavami, novinarstvom in razumevanjem globalnih dogodkov. Cilj je zbrati in analizirati informacije, ki so prosto dostopne, da bi dobili celovito sliko o določeni temi ali situaciji.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
Starlink Rusija Ukrajina Elon Musk SpaceX

