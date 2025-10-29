Nad vojaško bazo v Belgiji znova opazili drone

Francken je pred tem že potrdil, da so drone nad vojaško bazo Marche-en-Famenne na jugu države opazili že v soboto zvečer. "Tega niso storili amaterji, temveč usposobljeni upravljavci dronov," je zapisal na omrežju X.
Ob tem je minister tudi izrazil potrebo po nabavi ustrezne opreme za obrambo pred droni. "Dokumentacijo za nakup so že pripravili. Ne smemo zapraviti nič več časa," je zapisal minister.
V začetku meseca so belgijske oblasti sicer aretirale tri moške, ki naj bi načrtovali džihadistični napad z eksplozivom, nameščenim na dronu. Med več politiki, ki naj bi bili tarča napada, je bil tudi belgijski premier Bart De Wever.
To tudi ni prvič, da so drone opazili nad vojaškimi bazami v Belgiji - v začetku meseca so poročali o pojavu več brezpilotnikov nad vojaškim letališčem Elsenborn blizu meje z Nemčijo.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.