Nad vojaško bazo v Belgiji znova opazili drone

Francken je pred tem že potrdil, da so drone nad vojaško bazo Marche-en-Famenne na jugu države opazili že v soboto zvečer. "Tega niso storili amaterji, temveč usposobljeni upravljavci dronov," je zapisal na omrežju X.

Ob tem je minister tudi izrazil potrebo po nabavi ustrezne opreme za obrambo pred droni. "Dokumentacijo za nakup so že pripravili. Ne smemo zapraviti nič več časa," je zapisal minister.