Tujina

Nad vojaško bazo v Belgiji znova opazili drone

Bruselj , 29. 10. 2025 13.01 | Posodobljeno pred 1 uro

Belgijski minister za obrambo Theo Francken je na omrežju X potrdil, da so nad vojaško bazo Marche-en-Famenne spet opazili več dronov. Dogodek preiskujejo varnostne službe in policija. Pred tedni so oblasti aretirale tri ljudi, ki naj bi načrtovali napad z eksplozivom, nameščenim na dronu.

Francken je pred tem že potrdil, da so drone nad vojaško bazo Marche-en-Famenne na jugu države opazili že v soboto zvečer. "Tega niso storili amaterji, temveč usposobljeni upravljavci dronov," je zapisal na omrežju X.

Ob tem je minister tudi izrazil potrebo po nabavi ustrezne opreme za obrambo pred droni. "Dokumentacijo za nakup so že pripravili. Ne smemo zapraviti nič več časa," je zapisal minister.

Dron
Dron FOTO: Shutterstock

V začetku meseca so belgijske oblasti sicer aretirale tri moške, ki naj bi načrtovali džihadistični napad z eksplozivom, nameščenim na dronu. Med več politiki, ki naj bi bili tarča napada, je bil tudi belgijski premier Bart De Wever.

To tudi ni prvič, da so drone opazili nad vojaškimi bazami v Belgiji - v začetku meseca so poročali o pojavu več brezpilotnikov nad vojaškim letališčem Elsenborn blizu meje z Nemčijo.

