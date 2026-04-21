Novi krog pogajanj negotov, Iran o 'novih kartah' na bojišču

ZDA in Izrael sta 28. februarja sprožila napade na Iran, od 8. aprila pa med stranmi velja dvotedenska prekinitev ognja, ki se izteče v sredo.
V Islamabadu naj bi bilo vse pripravljeno na nov krog pogajanj med predstavniki ZDA in Irana, čeprav v Teheranu še niso potrdili, ali se bo njihova delegacija novega kroga pogovorov sploh udeležila.
Iran zaostril retoriko
Predsednik iranskega parlamenta Mohamed Bager Galibaf je na omrežju X kritiziral Donalda Trumpa, ker je kršil premirje, češ da si s tem prizadeva pogajanja spremeniti v iransko predajo. Namignil je, da ima Iran v tem spopadu novo prednost. "V zadnjih dveh tednih smo se pripravljali na razkritje novih kart na bojišču," je zapisal, ne da bi podrobneje pojasnil. "Ne sprejemamo pogajanj v senci groženj," je dodal po poročanju CNBC.
Retoriko je zaostril potem, ko je Trump ponovno zagrozil z bombardiranjem Irana z "veliko vojaško silo", če ne bo dosežen dogovor.
Zunanji minister Abas Aragči pa je opozoril, da dejanja ZDA predstavljajo pomembno oviro pri nadaljevanju diplomatskega procesa. "Provokacije, grozeča retorika in ponavljajoče se ameriške kršitve premirja, zlasti napadi na iranske trgovske ladje, predstavljajo pomembne ovire za nadaljevanje diplomatskega procesa," je v ponedeljek dejal v telefonskem pogovoru s pakistanskim kolegom Išakom Darom.
Dar, čigar država igra ključno vlogo posrednika v pogajanjih, je ob tem Aragčija pozval k čimprejšnjemu nadaljevanju dialoga za mir in stabilnost v regiji.
Trump: Zmagujem vojno, z veliko premočjo
Trump se v ponedeljek ni pojavil pred televizijskimi kamerami, je pa javnost redno obveščal o svojih stališčih glede mirovnih pogajanj z Iranom. Na družbenem omrežju Truth Social je objavil ducat objav in vztrajal, da ima v vseh pogajanjih prednost. "Zmagujem vojno, z veliko premočjo, stvari gredo zelo dobro," je med drugim zapisal.
"Dogovor, ki ga sklepamo z Iranom, bo veliko boljši od JCPOA," je zatrdil, pri čemer se je navezoval na dogovor, ki ga je Barack Obama z Iranom sklenil leta 2015.
Vztrajal je tudi, da se mu ne mudi s sklenitvijo dogovora. "Prebral sem lažne novice, da sem pod pritiskom, da sklenem dogovor. To ni res! Nisem pod nobenim pritiskom, se bo pa vse kljub temu zgodilo dokaj hitro!"
Dokazov ali pojasnil, zakaj je tako optimističen, ni podal.
Trump je zapisal še, da ameriška pomorska blokada Hormuške ožine, ki še vedno velja, Iran stane 500 milijonov dolarjev na dan, kar po njegovih besedah "uničuje Iran". Obe strani se sicer medsebojno obtožujeta kršitev premirja.
Trump trdi, da so junija lani z bombardiranjem popolnoma uničili iranske jedrske objekte, zato bo izkopavanje iranskega urana "dolg in zahteven proces". V zadnjih dneh je dejal tudi, da bodo iranske zaloge obogatenega urana na koncu premeščene na ozemlje ZDA, čeprav je Teheran tovrstne načrte zanikal.
Vance naj bi bil že na poti v Pakistan
Ameriški mediji medtem poročajo, da bo ameriški podpredsednik J. D. Vance skupaj z delegacijo danes odpotoval v Pakistan na pogovore v Pakistan. V Beli hiši so v ponedeljek zvečer sporočili, da pričakujejo, da bodo kmalu na poti, vendar še ni jasno, kdaj.
Viri so za CNN povedali, da je novi krog pogovorov med ameriško in iransko delegacijo trenutno načrtovan za sredo v Islamabadu. Ob tem so opozorili, da situacija ostaja negotova zaradi burne javne retorike - tako na ameriški kot tudi na iranski strani.
Libanon in Izrael v četrtek ponovno na pogovorih v ZDA
Ameriško zunanje ministrstvo ZDA pa bo v četrtek gostilo drugi krog pogovorov med Libanonom in Izraelom. Pogovori, ki bodo potekali na State Departmentu, bodo prvi med stranema, odkar je prejšnji teden začelo veljati krhko premirje med šiitskim gibanjem Hezbolah in Izraelom, poročajo ameriški mediji.
Libanonski in izraelski uradniki so se prejšnji teden prvič po več desetletjih neposredno sestali, kar je sprožilo jezo Hezbolaha in njegovih zaveznikov. Po začetku veljavnosti premirja pa je libanonski predsednik Joseph Aoun večkrat ponovno poudaril, da bo Bejrut nadaljeval pot pogajanj z Izraelom.
"Ta pogajanja niso znak šibkosti. Niso umik. Niso popuščanje. So odločitev, ki izhaja iz močne vere v naše pravice in skrbi za naše ljudi ter naše odgovornosti, da z vsemi možnimi sredstvi zaščitimo našo državo," je predsednik v petek dejal v izjavi za libanonsko televizijo.
"Zavračamo pogajanja z izraelsko okupacijsko silo. Ta pogajanja so nesmiselna. Za pogajanja je potreben libanonski konsenz o spremembi smeri," pa je prejšnji teden dejal vodja gibanja Hezbolah Naim Kasem, kot navaja katarska Al Jazeera.
Prvi krog pogovorov sta 14. aprila vodila libanonska veleposlanica v Washingtonu Nada Hamadeh in njen izraelski kolega Jehiel Leiter, pod pokroviteljstvom ameriškega državnega sekretarja Marca Rubia.
Hezbolah je kmalu po začetku ameriško-izraelske vojne proti Iranu začel obstreljevati Izrael, ta pa je bombardiral Libanon in zavzel več ozemelj na jugu države. Po začetku veljavnosti premirja je Trump v petek dejal, da je Izraelu prepovedal napade na Libanon, kar pa obojestranskih napadov očitno ni povsem ustavilo.