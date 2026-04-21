Novi krog pogajanj negotov, Iran o 'novih kartah' na bojišču

ZDA in Izrael sta 28. februarja sprožila napade na Iran, od 8. aprila pa med stranmi velja dvotedenska prekinitev ognja, ki se izteče v sredo. V Islamabadu naj bi bilo vse pripravljeno na nov krog pogajanj med predstavniki ZDA in Irana, čeprav v Teheranu še niso potrdili, ali se bo njihova delegacija novega kroga pogovorov sploh udeležila.

Iran zaostril retoriko

Predsednik iranskega parlamenta Mohamed Bager Galibaf je na omrežju X kritiziral Donalda Trumpa, ker je kršil premirje, češ da si s tem prizadeva pogajanja spremeniti v iransko predajo. Namignil je, da ima Iran v tem spopadu novo prednost. "V zadnjih dveh tednih smo se pripravljali na razkritje novih kart na bojišču," je zapisal, ne da bi podrobneje pojasnil. "Ne sprejemamo pogajanj v senci groženj," je dodal po poročanju CNBC. Retoriko je zaostril potem, ko je Trump ponovno zagrozil z bombardiranjem Irana z "veliko vojaško silo", če ne bo dosežen dogovor.

Zunanji minister Abas Aragči pa je opozoril, da dejanja ZDA predstavljajo pomembno oviro pri nadaljevanju diplomatskega procesa. "Provokacije, grozeča retorika in ponavljajoče se ameriške kršitve premirja, zlasti napadi na iranske trgovske ladje, predstavljajo pomembne ovire za nadaljevanje diplomatskega procesa," je v ponedeljek dejal v telefonskem pogovoru s pakistanskim kolegom Išakom Darom. Dar, čigar država igra ključno vlogo posrednika v pogajanjih, je ob tem Aragčija pozval k čimprejšnjemu nadaljevanju dialoga za mir in stabilnost v regiji.

Ladje pred Hormuško ožino konec februarja, pred začetkom vojne. FOTO: Profimedia

Trump: Zmagujem vojno, z veliko premočjo

Trump se v ponedeljek ni pojavil pred televizijskimi kamerami, je pa javnost redno obveščal o svojih stališčih glede mirovnih pogajanj z Iranom. Na družbenem omrežju Truth Social je objavil ducat objav in vztrajal, da ima v vseh pogajanjih prednost. "Zmagujem vojno, z veliko premočjo, stvari gredo zelo dobro," je med drugim zapisal. "Dogovor, ki ga sklepamo z Iranom, bo veliko boljši od JCPOA," je zatrdil, pri čemer se je navezoval na dogovor, ki ga je Barack Obama z Iranom sklenil leta 2015. Vztrajal je tudi, da se mu ne mudi s sklenitvijo dogovora. "Prebral sem lažne novice, da sem pod pritiskom, da sklenem dogovor. To ni res! Nisem pod nobenim pritiskom, se bo pa vse kljub temu zgodilo dokaj hitro!" Dokazov ali pojasnil, zakaj je tako optimističen, ni podal.

Trump je zapisal še, da ameriška pomorska blokada Hormuške ožine, ki še vedno velja, Iran stane 500 milijonov dolarjev na dan, kar po njegovih besedah "uničuje Iran". Obe strani se sicer medsebojno obtožujeta kršitev premirja. Trump trdi, da so junija lani z bombardiranjem popolnoma uničili iranske jedrske objekte, zato bo izkopavanje iranskega urana "dolg in zahteven proces". V zadnjih dneh je dejal tudi, da bodo iranske zaloge obogatenega urana na koncu premeščene na ozemlje ZDA, čeprav je Teheran tovrstne načrte zanikal.

Vance naj bi bil že na poti v Pakistan

Ameriški mediji medtem poročajo, da bo ameriški podpredsednik J. D. Vance skupaj z delegacijo danes odpotoval v Pakistan na pogovore v Pakistan. V Beli hiši so v ponedeljek zvečer sporočili, da pričakujejo, da bodo kmalu na poti, vendar še ni jasno, kdaj. Viri so za CNN povedali, da je novi krog pogovorov med ameriško in iransko delegacijo trenutno načrtovan za sredo v Islamabadu. Ob tem so opozorili, da situacija ostaja negotova zaradi burne javne retorike - tako na ameriški kot tudi na iranski strani.

Priprave na pogajanja v Islamabadu FOTO: AP

