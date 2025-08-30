Nadaljevanje zračnih napadov, ZDA odobrile prodajo Patriotov

"Ponoči je sovražnik izvedel obsežne napade na Zaporožje," je na Telegramu sporočila ukrajinska državna služba za izredne razmere. Po navedbah vodje regionalne vojaške uprave Ivana Fedorova je bila ubita najmanj ena oseba, še 16 pa ranjenih, med njimi tudi dva otroka, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Ruski napadi so uničili več hiš in poškodovali številne objekte, vključno z gostinskim lokalom, bencinsko črpalko in industrijskimi poslopji," je še sporočil Fedorov.

Tarča napadov je bila davi tudi regija Dnipropetrovsk v osrednji Ukrajini, kjer so oblasti poročale o napadih v mestih Dnipro in Pavlograd.

Službe za nujno pomoč v Kijevu so medtem v petek pozno zvečer po navedbah agencije Reuters zaključile operacije iskanja, reševanja in odprave posledic po četrtkovem smrtonosnem napadu, ki je skupno terjal 25 življenj, vključno s štirimi mladoletniki.