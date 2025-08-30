Nadaljevanje zračnih napadov, ZDA odobrile prodajo Patriotov

- FOTO: AP
- FOTO: AP
"Ponoči je sovražnik izvedel obsežne napade na Zaporožje," je na Telegramu sporočila ukrajinska državna služba za izredne razmere. Po navedbah vodje regionalne vojaške uprave Ivana Fedorova je bila ubita najmanj ena oseba, še 16 pa ranjenih, med njimi tudi dva otroka, poroča francoska tiskovna agencija AFP.
"Ruski napadi so uničili več hiš in poškodovali številne objekte, vključno z gostinskim lokalom, bencinsko črpalko in industrijskimi poslopji," je še sporočil Fedorov.
Tarča napadov je bila davi tudi regija Dnipropetrovsk v osrednji Ukrajini, kjer so oblasti poročale o napadih v mestih Dnipro in Pavlograd.
Službe za nujno pomoč v Kijevu so medtem v petek pozno zvečer po navedbah agencije Reuters zaključile operacije iskanja, reševanja in odprave posledic po četrtkovem smrtonosnem napadu, ki je skupno terjal 25 življenj, vključno s štirimi mladoletniki.
Danska od ZDA kupuje sisteme patriot za Ukrajino
ZDA so odobrile prodajo več sistemov zračne obrambe patriot in drugega orožja v vrednosti 8,5 milijarde ameriških dolarjev. Nakup bo izvedla Danska, ki namerava sisteme za zračno obrambo dobaviti Ukrajini za potrebe boja proti ruski agresiji, poroča nemška tiskovna agencija dpa.
Ameriški State Department je odobril prodajo sistemov za zračno obrambo patriot v vrednosti 8,5 milijarde dolarjev, paket pa vključuje šest izstrelitvenih naprav, pripadajoče izstrelke ter radarje in navigacijske sisteme, navaja dpa.
Danske oborožene sile sicer same ne uporabljajo omenjenih sistemov za zračno obrambo, temveč jih bo Danska od ZDA kupila za Ukrajino.
S tem sledi več drugim zaveznicam v zvezi Nato, kot sta denimo Nizozemska in Norveška, ki so v okviru dogovora med zavezništvom in ZDA v zadnjem času napovedale nakupe ameriških sistemov zračne obrambe za Ukrajino.
Nizozemska je v začetku avgusta napovedala, da bo Ukrajini dobavila ameriške oborožitvene sisteme v vrednosti 500 milijonov evrov. Norveška pa je ravno ta teden sporočila, da namerava v letu 2026 ohraniti pomoč Ukrajini v višini 85 milijard kron oz. približno 7,9 milijarde evrov, kar vključuje tudi nakup dveh sistemov zračne obrambe patriot za Ukrajino v sodelovanju z Nemčijo.
Ukrajina je v zadnjih mesecih večkrat zaprosila zahodne zaveznice za sisteme patriot, da bi zaščitila svoja mesta pred ruskimi zračnimi napadi.