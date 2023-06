Nadaljuje se iskanje 27-letne Anastasie, policija našla njen mobilni telefon

Primer 27-letne Anastasije Rubinske, ki je v ponedeljek izginila na grškem otoku Kos, je še vedno zavit v tančico skrivnosti. Grški mediji sicer poročajo, da naj bi policija našla njen mobilnik brez kartice SIM, družina pogrešane pa je poslala skupino zasebnih detektivov, ki bodo skušali ugotoviti, kam je izginilo dekle.

Rubinska je bila nazadnje videna v ponedeljek zvečer v mini marketu na območju Marmari na Kosu. Na posnetkih nadzornih kamer je bilo videti, da je nakupovala, ko je v market vstopila skupina petih moških. In čeprav je do trgovine odšla peš, posnetki kažejo, da se je pred trgovino usedla na zadnji sedež motorja, ki ga je vozil 32-letnik iz Bangladeša. Odpravili so se v smeri ceste, ki vodi do njegove hiše.

Zdaj pa se je našel njen mobilni telefon in sicer v zapuščeni stavbi na območju Marmari. Iz mobilnega telefona je bila odstranjena kartica SIM, kar je še dodatno okrepilo sume policije, da za njenim izginotjem nekdo stoji. V zvezi z izginotjem je policija aretirala moškega iz Bangladeša, ki velja za glavnega osumljenca in s katerim je bila Rubinska nazadnje videna. Na njegovem telesu so odkrili praske in sledi pretepa, oblasti so mu vzele vzorec DNK iz genitalij in nohtov, v hiši, kjer živi, pa so našli tudi svetle lase. Zanimivo je tudi dejstvo, da je mladenič imel pri sebi letalsko vozovnico za Italijo, ki je bila izdana le dan po Anastasijinem izginotju, vendar ni nikogar obvestil, da namerava oditi, niti svojega sostanovalca. Policijska preiskava se nadaljuje, da bi našla kakršno koli sled dekleta, naj otok pa naj bi prispela ekipa oddelka za umore iz Aten. V akciji iskanja so že vključeni pripadniki Civilne zaščite, Gasilske brigade, Hellenic Rescue Team, pa tudi prostovoljci, ki z dronom "prečesujejo" območje, kjer je bila Rubinska nazadnje opažena, in posebej izurjeni psi.

