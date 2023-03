Protestov proti sporni pravosodni reformi v Izraelu še ni konec

Pravosodna reforma Netanjahujeve vlade, najbolj desne v zgodovini države, bo parlamentu omogočila razveljavitev odločitev vrhovnega sodišča z navadno večino. Poleg tega bi vlada z njo pridobila še nadzor nad imenovanjem vrhovnih sodnikov. Kritiki menijo, da želi vlada z reformo oslabiti neodvisno sodstvo v državi in odpraviti demokratično delitev oblasti. Vrstijo se opozorila, da bodo zakonodajalci z reformo dobili skoraj nenadzorovano oblast.

Že ponoči so umetniki v Jeruzalemu na ulici, ki vodi do vrhovnega sodišča, narisali debelo rdečo črto, ki naj bi simbolizirala povezavo med neodvisnim sodstvom in svobodo mišljenja. Po podatkih izraelske policije so pet umetnikov aretirali.