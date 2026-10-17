Posnetki aretacije najstnika, ki ga je za umor najela švedska kriminalna združba

Kot smo poročali, je bil norveški najstnik, sicer nadarjen mlad nogometaš, najet za umor v Veliki Britaniji v imenu kriminalne združbe, povezane z Iranom. Sodišče ga je obsodilo na 20 let zapora. 19-letni Johannes Kongsnes Natland iz Norveške je na Otok pripotoval z namenom izvršitve umora za mednarodno kriminalno združbo, povezano z Iranom. Natland, nadarjen nogometaš, je pristal na izvedbo strelskega napada na neznano tarčo v zameno za 25.000 evrov. Marca lani je iz domačega Stavangerja pripotoval v Veliko Britanijo. Le dva dni pozneje, še preden bi lahko izvedel načrtovani umor, ga je oborožena policija aretirala v hotelu v Huddersfieldu. Policisti so pri njem našli polavtomatsko pištolo, revolver, 12 nabojev ostrega streliva in rokavice, našteva Guardian. Med bivanjem v hotelu je naredil več selfijev in videoposnetkov z orožjem in denarjem, razporejenim po postelji. Posnetki so zaokrožili po spletu.

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A kako je kriminalna združba sploh prišla do njega? Mladega Norvežana je rekrutiral drug najstnik z vzdevkom General, član prepovedane švedske kriminalne združbe Foxtrot. Skupina je znana po tem, da za tihotapljenje drog in nasilna kazniva dejanja novači otroke, stare že 13 let, podpira pa jo iranski režim.

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Natlandu je navodila dajal Agent 47, ki je z njim komuniciral v angleščini. Ime Agent 47 je sklic na priljubljeno serijo videoiger in filmov Hitman. Njegova identiteta in trenutna lokacija za zdaj ostajata neznani. Natland je priznal nezakonito posedovanje orožja in streliva ter trdil, da se je nameraval ustreliti v nogo, da bi se izognil položaju, v katerem se je znašel. Kljub temu ga je sodišče spoznalo za krivega zarote za umor.

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