Nadlegovanje in diskriminacija: laburisti suspendirali Corbyna

Britanska komisija za varovanje človekovih pravic je ugotovila, da je največja britanska opozicijska stranka kršila tri določila zakona o enakopravnosti. To so politično vmešavanje v obravnavo pritožb zaradi antisemitizma, nezadostno izobraževanje tistih, ki obravnavajo tovrstne pritožbe, in nadlegovanje.

Komisija je v preiskavi našla dokaze o 23 primerih "neustreznega vmešavanja" Corbynovega urada. Med drugim so njegovi sodelavci vplivali na odločitve o suspenzih članov stranke ali uvedbi preiskave pritožb. V enem primeru so se zavzeli za to, da opustijo obravnavo pritožbe proti Corbynu.

Poleg tega je bila obravnava pritožb nekonsistentna in premalo transparentna. Večine pritožb pa sploh niso obravnavali, je še dodala britanska komisija za človekove pravice.

Nekdanji vodja stranke je v odzivu dejal, da "je bil vedno odločen odpraviti vse oblike rasizma". Obžaluje, da so za spremembe potrebovali več časa, kot bi ga smeli porabiti. Vendar pa je zatrdil, da sta on in njegova ekipa skušala pospešiti proces, ne pa ga ovirati. Dodal je, da je pri obsegu antisemitizma v stranki prišlo do "dramatičnega pretiravanja iz političnih razlogov".

Zaradi takšnega odziva so se v stranki odločili, da ga suspendirajo. "V luči današnjih komentarjev in ker jih ni umaknil, je laburistična stranka Jeremyja Corbyna suspendirala za čas preiskave," je sporočil tiskovni predstavnik laburistov.

Vodja stranke Keir Starmer, ki je aprila Corbyna nasledil na položaju, je ob objavi poročila dejal, da je danes "dan sramote" za stranko. Zagotovil je, da bodo v novem letu čim hitreje uresničili priporočila komisije. Opravičil se je judovski skupnosti.

Corbyn je s položaja vodje laburistov odstopil, potem ko je stranka na parlamentarnih volitvah decembra lani utrpela zgodovinski poraz. Kritik zaradi neustreznega odziva na obtožbe antisemitizma je bil deležen že v času vodenja stranke, zaradi česar jo je več poslancev tudi zapustilo.