Nadrejeni zaničeval težave zaposlene zaradi menopavze

49-letna Karen Farquaharson je bila od leta 1995 zaposlena pri podjetju Thistle Marine v Peterheadu. Vodji pisarne so prisodili skoraj 42.000 evrov odškodnine zaradi izjav njenega nadrejenega, poroča BBC. 49-letnica je namreč trpela zaradi hudih simptomov menopavze, ki pa jih njen 72-letni nadrejeni Jim Clark , ki ga je opisala kot 'dinozavra', ni priznaval. Večkrat ji je, ko je bila odsotna zaradi simptomov menopavze, rekel, da so to navadne bolečine in da je menopavza njen izgovor za vse. Zaradi ponavljajočega vedenja Clarka, ki jo je spravljalo v stres, je dala odpoved, nato pa se je odločila za tožbo proti podjetju zaradi nadlegovanja.

Na sodišču je povedala, da jo je Clark obtožil, da se je "sprehajala, ko se ji je zahotelo, in dodal, da sovraži ljudi, ki se ne pojavijo v službi." Avgusta 2021 je Farquharsonova svojim delodajalcem povedala, da ima menopavzo in doživlja številne resne simptome. Podjetje je naročilo oceno njenega stanja. Poleg močnih krvavitev je trpela še zaradi tesnobe, izgube koncentracije in možganske megle.

Decembra 2022 je dva dni delala od doma, najprej zaradi močnega sneženja, nato pa zaradi slabega počutja zaradi močne krvavitve v menopavzi. Naslednji dan, ko je prišla v službo, naj bi Clark z njo govoril v sarkastičnem tonu in rekel: "Oh, vidim, da ti je le uspelo priti v službo." Ko mu je pojasnila, da je močno snežilo in da je imela močne menopavzalne krvavitve, ji je namenil zgrožen pogled in odšel. Farquharsonova je bila razburjena in jezna zaradi namigovanja, da ni imela dobrega razloga, da ni bila v službi.

Kasneje mu je predstavila simptome menopavze in zavrnil jo je z besedami, da ima vsak svoje bolečine. Dejala je, da je bila pretresena nad njegovim izbruhom. Nato se je v podjetju pritožila nad njegovim ravnanjem. Nekaj dni kasneje je odkrila, da je bil njen oddaljeni dostop blokiran, kar pomeni, da ni mogla več delati od doma. Takrat je dala odpoved in podjetje tožila.

Na zaslišanju je Clark dejal, da so bile njegove pripombe nedolžne, namignil pa je, da je delavka odpoved načrtovala, da bi dobila denar za svojo poroko. Odvetniki podjetja so njene izjave in dokaze označili za protislovne. Trdili so, da je ni imel namena nadlegovati. Sodišče je sklenilo, da je nadrejeni kršil njeno dostojanstvo in ji prisodilo odškodnino.