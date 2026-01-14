Nadzor meje: dodatni policisti v Trst, Gorico in Videm

Kot je v sredo dejal Pierpaolo Roberti, bodo dodatne policiste v FJK napotili na podlagi načrta za povečanje števila zaposlenih v italijanski policiji za obdobje od januarja do marca, na spletni strani poroča tržaški časnik Il Piccolo.

Policiji v Trstu je bilo dodeljenih dodatnih 59 policistov in inšpektorjev, v Gorico jih bo šlo dodatnih 44 in v Videm 21.

Kadrovska okrepitev je ključna za vzdrževanje in krepitev nadzora na mejnih prehodih, je izjavo Robertija povzel tržaški Primorski dnevnik.

Italija nadzor na meji s Slovenijo izvaja od oktobra 2023. Uvedla ga je iz varnostnih razlogov in ga odtlej stalno podaljšuje. Istočasno je sicer tudi Slovenija uvedla nadzor na svojih mejah s Hrvaško in Madžarsko, ki ga prav tako stalno podaljšuje.

Po oceni Robertija je odločitev o vzpostavitvi ponovnega nadzora na meji že prinesla pozitivne učinke v letu 2025.

Italijanski policijski sindikat Silp Cgil je medtem v sredo sporočil, da so se z vodstvom notranjega ministrstva dogovorili, da se bodo marca končale napotitve policistov iz drugih delov Italije v FJK za pomoč pri nadzoru meje s Slovenijo. Nadzor naj bi v prihodnje izvajali tudi s pomočjo načrtovane posebne mobilne enote, ki naj bi jo vzpostavili v Gorici, piše italijanska tiskovna agencija Ansa.