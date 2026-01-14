Naslovnica
Tujina
Tujina

Nadzor meje: dodatni policisti v Trst, Gorico in Videm

14. 01. 2026

Avtor:
STA D.L.
Meja z Italijo

Italijansko notranje ministrstvo bo v letošnjih prvih treh mesecih v Furlanijo - Julijsko krajino napotilo dodatnih 124 policistov, ki bodo sodelovali pri nadzoru meje. Po besedah deželnega svetnika za varnost in priseljevanje Pierpaola Robertija bo to med drugim omogočilo ohranjanje in krepitev mejnega nadzora.

Prehajanje slovensko-italijanske državne meje
Prehajanje slovensko-italijanske državne meje
FOTO: Aljoša Kravanja

Kot je v sredo dejal Pierpaolo Roberti, bodo dodatne policiste v FJK napotili na podlagi načrta za povečanje števila zaposlenih v italijanski policiji za obdobje od januarja do marca, na spletni strani poroča tržaški časnik Il Piccolo.

Policiji v Trstu je bilo dodeljenih dodatnih 59 policistov in inšpektorjev, v Gorico jih bo šlo dodatnih 44 in v Videm 21.

Kadrovska okrepitev je ključna za vzdrževanje in krepitev nadzora na mejnih prehodih, je izjavo Robertija povzel tržaški Primorski dnevnik.

Italija nadzor na meji s Slovenijo izvaja od oktobra 2023. Uvedla ga je iz varnostnih razlogov in ga odtlej stalno podaljšuje. Istočasno je sicer tudi Slovenija uvedla nadzor na svojih mejah s Hrvaško in Madžarsko, ki ga prav tako stalno podaljšuje.

Po oceni Robertija je odločitev o vzpostavitvi ponovnega nadzora na meji že prinesla pozitivne učinke v letu 2025.

Italijanski policijski sindikat Silp Cgil je medtem v sredo sporočil, da so se z vodstvom notranjega ministrstva dogovorili, da se bodo marca končale napotitve policistov iz drugih delov Italije v FJK za pomoč pri nadzoru meje s Slovenijo. Nadzor naj bi v prihodnje izvajali tudi s pomočjo načrtovane posebne mobilne enote, ki naj bi jo vzpostavili v Gorici, piše italijanska tiskovna agencija Ansa.

fjk italija meja mejni nadzor policija

Danska bo okrepila vojaško prisotnost na Grenlandiji

Zakaj Golob ne bo odstopil? 'Integriteto sem si predstavljal popolnoma drugače'

jugatneme
14. 01. 2026 14.02
Očitno so Italijani spoznali, da nadzor na slovenski vzhodni meji deluje odlično, lukenj je kot v švicarskem siru, prišlekov pa vse več, pravi Roberti. Naš Robert pa pravi da je vse kot mora biti....
Odgovori
+1
1 0
kranjski janezz
14. 01. 2026 13.14
ni slabšega kot živeti ob meji..nikoli nimaš miru.policija namesto,da bi varovali mejo maltretirajo obmejno prebivalstvo
Odgovori
+5
5 0
