Guvernerka odredila nadzor nad preiskavo domnevnega skupinskega posilstva

Pred tem se je okrožni tožilec Matthew Van Houten odločil, da zadeve kazensko ne preganja, saj da niso zbrali dovolj dokazov za vložitev obtožnice. Med drugim naj ženska v prvotni izjavi ne bi opisala nobenega ravnanja, ki bi predstavljalo kaznivo dejanje.

Nekdanja študentka, v sodnih dokumentih poimenovana Jane Doe , je septembra vložila civilno tožbo proti ugledni univerzi Cornell. Obtožuje jo, da ji ni zagotovila zaščite niti ni ustrezno kaznovala sedmih moških, zdaj znanih kot "Cornell Seven" , ki naj bi jo leta 2024 skupinsko posilili v hiši svoje študentske bratovščine, poroča BBC.

Primer je po vložitvi tožbe proti univerzi pritegnil precej pozornosti, Van Houten pa je ponovno odprl primer in dejal, da večine informacij, objavljenih v zadnjih tednih, njegov urad ni prejel.

"Nove informacije so sprožile resna vprašanja o tem, kako je bil ta primer obravnavan, in izgubila sem zaupanje v sposobnost okrožnega tožilca okrožja Tompkins, da ga pošteno nadzira," je v izjavi navedla Hochul in dodala, da si domnevna žrtev zasluži temeljito preiskavo primera.

Primer je prevzela newyorška generalna tožilka Letitia James. "Guvernerka je mojemu uradu zaupala to preiskavo in te odgovornosti ne jemljemo zlahka," je zapisala na omrežju X. Napovedala je postopek, ki bo temeljil na dejstvih in zakonodaji.