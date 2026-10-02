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Guvernerka odredila nadzor nad preiskavo domnevnega skupinskega posilstva

New Yorka, 02. 10. 2026 09.42 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
STA N.L.
Civilna tožba proti ugledni univerzi Cornell

Guvernerka New Yorka Kathy Hochul je odredila nadzor nad preiskavo domnevnega skupinskega posilstva leta 2024, ko naj bi sedem članov študentske bratovščine posililo študentko univerze Cornell. Po njeni oceni namreč obstajajo resni pomisleki glede dosedanjega ravnanja policije in odločitve okrožnega tožilca, da zadeve kazensko ne preganja.

Nekdanja študentka, v sodnih dokumentih poimenovana Jane Doe, je septembra vložila civilno tožbo proti ugledni univerzi Cornell. Obtožuje jo, da ji ni zagotovila zaščite niti ni ustrezno kaznovala sedmih moških, zdaj znanih kot "Cornell Seven", ki naj bi jo leta 2024 skupinsko posilili v hiši svoje študentske bratovščine, poroča BBC.

Pred tem se je okrožni tožilec Matthew Van Houten odločil, da zadeve kazensko ne preganja, saj da niso zbrali dovolj dokazov za vložitev obtožnice. Med drugim naj ženska v prvotni izjavi ne bi opisala nobenega ravnanja, ki bi predstavljalo kaznivo dejanje.

Primer je po vložitvi tožbe proti univerzi pritegnil precej pozornosti, Van Houten pa je ponovno odprl primer in dejal, da večine informacij, objavljenih v zadnjih tednih, njegov urad ni prejel.

"Nove informacije so sprožile resna vprašanja o tem, kako je bil ta primer obravnavan, in izgubila sem zaupanje v sposobnost okrožnega tožilca okrožja Tompkins, da ga pošteno nadzira," je v izjavi navedla Hochul in dodala, da si domnevna žrtev zasluži temeljito preiskavo primera.

Primer je prevzela newyorška generalna tožilka Letitia James. "Guvernerka je mojemu uradu zaupala to preiskavo in te odgovornosti ne jemljemo zlahka," je zapisala na omrežju X. Napovedala je postopek, ki bo temeljil na dejstvih in zakonodaji.

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Cornell univerza preiskava posilstvo

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