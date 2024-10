'Nadzor' nad vremenom in 'nenaravni' orkani: teoretiki zarot grozijo meteorologom

Obseg dezinformacij, ki so jih podžigali predsedniški kandidat Donald Trump in nekateri republikanci, je bil po besedah vodje zvezne agencije za izredne razmere (Fema) takšen, da je močno otežil pomoč skupnostim, ki jih je prizadel orkan.

Katie Nickolaou, meteorologinja iz Michigana, je za Guardian povedala, da so ona in njeni kolegi nosili glavno breme večine teh zarot. Prejemali so sporočila, da obstajajo orkani kategorije 6 (kar ne drži op. a.), ki naj bi jih ustvarjali in usmerjali meteorologi oz. vlada. Nekateri teoretiki zarot so ob tem pozivali, da je treba znanstvenike ubiti in uničiti radarsko opremo.

"Še nikoli nisem videla, da bi nevihta prinesla toliko dezinformacij, povsod smo 'gasili' požare napačnih informacij," je povedala Nickolaou.

"Veliko ljudi me je obtožilo, da sem jaz tista, ki je ustvarila orkan in ga usmerjala, nekateri menijo, da mi nadzorujemo vreme. Morala sem poudariti, da ima orkan energijo 10.000 jedrskih bomb in ne moremo pričakovati, da ga bomo nadzorovali," je dodala. Prejela je tudi grožnje s smrtjo. "Ubijanje meteorologov ne bo ustavilo orkanov. Ne morem verjeti, da moram to poudariti," pravi meteorologinja.

Ko sta orkana Helene in Milton pridobivala na moči v toplem Mehiškem zalivu, se je razširil širok spekter dezinformacij. Trump je denimo širil informacije, da je Femi zmanjkalo denarja za preživele, ker ga je Bidnova vlada dala nezakonitim priseljencem. Na družbenih omrežjih so se nato pojavile osebe, ki so pozivale, da je treba z zaposlenimi v Femi nasilno obračunati.