(Pre)širok nadzor nad sporočili v boju proti spolnim zlorabam otrok na spletu?

Uredba omogoča nadzor nad elektronskimi sporočili in pogovornimi aplikacijami, ki naj bi vsebovale vsebine v zvezi s spolno zlorabo otrok. Medtem pa češki poslanec Marcel Kolaja , ki prihaja iz vrst Piratov in Skupine Zelenih/Evropske svobodne zveze ter je hkrati podpredsednik parlamenta, opozarja, da bo novi zakonodajni akt državljanom kršil pravico do zasebnosti, saj je tehnično nemogoče nadzorovati " zgolj kriminalce" .

"Vsa naša zasebna elektronska sporočila bodo nadzorovana, da bi preverili, če vsebujejo sumljivo vsebino. To je nesprejemljivo, " je Kolaja dejal v odzivu na glasovanje v Evropskem parlamentu, ki je prineslo 537 glasov za, 133 proti in 24 vzdržanih glasov.

Iščejo že nove rešitve

V Evropskem parlamentu (EP) so sicer v sporočilu za javnost zapisali, da se bo ta zakonodaja uporabljala največ tri leta, če pa bi se v tem času dogovorili o stalni zakonodaji za preprečevanje spolne zlorabe otrok na spletu, bo v uporabi še krajše obdobje. Evropska komisija je sicer že sporočila, da namerava še letos predlagati trajnejše rešitve te problematike.

Kot so še pojasnili v EP, se za odkrivanje spletnih vsebin v zvezi s spolno zlorabo otrok uporabljajo posebne tehnologije, ki pregledujejo slike in besedilo ali podatke o prometu. Posebna tehnologija razprševanja se uporablja za slike in videoposnetke, klasifikatorji in umetna inteligenca pa za analiziranje besedil ali podatkov o prometu, kar pripomore k odkrivanju spletnega navezovanja stikov za spolne namene. Nova pravila pa ne veljajo za pregledovanje zvočne komunikacije.