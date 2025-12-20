Nadzorna kamera ujela gorečo letalsko nesrečo, v kateri je umrl dirkač z družino

Zvezni preiskovalci so začeli preiskovati razbitine nesreče, kmalu pa se je na spletu pojavil posnetek nesreče, ki ga je ujela tamkajšnja nadzorna kamera.

Tik po nesreči je gost črn dim, ki se je vzpenjal visoko v nebo, posnel tudi eden izmed mimoidočih.

"Ta tragedija je vse naše družine prizadela z neizmerno žalostjo, ki je ni mogoče opisati z besedami," so družine žrtev zapisale v skupni izjavi, poroča AP. "Greg in Cristina sta bila predana starša in aktivna filantropa, njuno življenje pa je bilo osredotočeno na njunega mladega sina Ryderja in Gregovo hčerko Emmo. Emma je bila čudovita oseba z dobro in prijazno dušo, ki so jo imeli radi številni ljudje. Ryder pa je bil živahen, radoveden in neizmerno vesel otrok."

Po navedbah Nacionalnega odbora za varnost v prometu se preliminarno poročilo pričakuje v 30 dneh. Končno poročilo, ki bo verjetno objavljeno v enem do dveh letih, pa bo opisalo verjetni vzrok nesreče ter možne dejavnike, ki so prispevali k njej, poroča ABC 13 News.

Model letala Cessna C550 je ob trku ob tla zagorel. Letalo je odletelo z regionalnega letališča Statesville, približno 72 kilometrov severno od Charlotte, a je strmoglavilo, ko je poskušalo pristati nazaj, je sporočila državna prometna policija Severne Karoline.

Letalski podatki kažejo, da je bilo registrirano na podjetje, ki ga je vodil Biffle, poroča CNN. Poleg vzroka nesreče ni jasno niti, zakaj se je letalo v rahlem dežju in ob oblačnih razmerah vrnilo na letališče.

Zapisniki Zvezne uprave za letalstvo (FAA) kažejo, da je bil Biffle usposobljen za letenje s helikopterji ter z enomotornimi in dvomotornimi letali, ni pa jasno, ali je bil v času nesreče tudi pilot letala.