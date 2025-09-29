Vozniki Robbieja Williamsa vpleteni v podkupovalno afero v Sofiji

25. septembra okoli 19.20 sta nadzornika prometa na kontrolni točki na avtocesti pri Sofiji ustavila pet tovornjakov in voznikom očitala prekoračitev hitrosti. V izogib prekrškovnem postopku sta od voznikov zahtevala podkupnino.

Eden od obtoženih je od enega voznika zahteval in sprejel 200 levov (cca. 102 evra), drugi pa od dveh drugih voznikov 300 levov (cca. 153 evrov), poroča bolgarski portal BTV Novinite. Preostali vozniki pa so plačilo podkupnine zavrnili.

Vozniki, ki so plačali podkupnino, so prevažali opremo za nedeljski koncert Robbieja Williamsa v Sofiji. Policijo je o primeru korupcije opozoril organizator koncerta.

Z notranjega ministrstva so sporočili, da sta uradnika od voznikov zahtevala podkupnino s pomočjo orodja Google Translate.

Med hišnimi preiskavami so kriminalisti prečesali avtomobile, pisarne in domove uradnikov, pri tem pa našli približno 43.000 evrov in več kot 5000 bolgarskih levov (cca. 2256 evrov) gotovine. Nekaj bankovcev je bilo stlačenih v cigaretne škatlice.

Tožilstvo v Sofiji je proti obema moškima, ki sta v policijskem pridržanju, podalo obtožnice zaradi korupcije, agencija za nadzor prometa pa ju je suspendirala in uvedla notranjo preiskavo.

Zakon za očitana kazniva dejanja predvideva zaporno kazen do šestih let, denarno kazen od 5000 do 10.000 levov (cca. od 2256 do 5113 evrov) ter odvzem pravice do opravljanja določene državne ali javne službe oziroma do opravljanja določenega poklica ali dejavnosti, pa tudi zaplembo do polovice premoženja, piše BTV Novinite.