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Kaos na ruskih črpalkah: dolge kolone in jeza, zapele tudi pesti

Moskva, 02. 07. 2026 11.36 pred 1 uro 3 min branja 0

Avtor:
N.L.
Kolona pred bencinsko črpalko v kraju Čita v Rusiji

Naftna kriza v Rusiji se poglablja. Pred bencinskimi črpalkami, kjer uvajajo tudi količinske omejitve pri točenju, se vijejo vse daljše kolone, splet so preplavili tudi posnetki razjarjenih Rusov, ki so se med čakanjem stepli. Ukrajina že več mesecev napada rusko energetsko infrastrukturo, zaradi česar naj bi bila onesposobljena kar tretjina ruskih zmogljivosti v rafinerijah. Da se v državi soočajo s pomanjkanjem, je presenetljivo kar javno priznal tudi predsednik Vladimir Putin.

Po več kot štirih letih in štirih mesecih vojne Ukrajina in Rusija nadaljujeta z medsebojnimi napadi. Potem ko je Rusija ponoči z droni napadala Kijev, je Ukrajina znova ciljala na rusko energetsko infrastrukturo.

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Po poročanju ruskih oblasti je bila tarča novih ukrajinskih napadov rafinerija nafte ob reki Volgi v ruski regiji Nižni Novgorod. Po navedbah guvernerja regije Gleba Nikitina je bil v napadu ubit človek, štirje ljudje pa so bili ranjeni, navaja STA. Padajoči ostanki sestreljenega drona pa so povzročili manjše poškodbe na industrijskem objektu in več stanovanjskih stavbah, je dodal.

Ukrajinci že več mesecev napadajo rafinerije, zaradi požarov v njih pa je močno motena dobava goriva po vsej državi. Do konca junija naj bi o različnih omejitvah prodaje bencina poročali iz več kot polovice ruskih regij, drugod veljajo omejitve pri točenju. Uradnih točnih informacij sicer ni, saj država podatkov o stanju ne javlja.

Kolone pred bencinskimi črpalkami so vse večje, rasteta pa tudi jeza in zaskrbljenost.

Splet so že preplavile fotografije in posnetki dolgih vrst, v katerih vozniki čakajo tudi po več ur. Med čakanjem so nekaterim popustili tudi živci, zato so se zapletli v besedne in celo fizične obračune.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Živčnost je še toliko večja, ker se približuje obdobje žetve, ko se poraba kmetijske nafte občutno poveča.

"Država, ki proizvaja nafto, nima bencina"

"Po televiziji govorijo eno, realnost pa je drugačna. Ljudje stojijo v vrstah povsod," je za AP dejal Andrej iz Moskve.

"Država, ki proizvaja nafto, nima bencina. Kako je to sploh mogoče," se medtem sprašuje Maksim.

Da stanje na terenu ni normalno, je presenetljivo priznal tudi ruski predsednik Vladimir Putin. "Napadi na naše objekte ustvarjajo težave, Rusija opaža določeno pomanjkanje," je zatrdil, a hkrati vztraja, da razmere niso kritične.

Vladimir Putin priznava, da težave so, a trdi, da le začasne.
Vladimir Putin priznava, da težave so, a trdi, da le začasne.
FOTO: AP

Količina surove nafte se je junija v primerjavi z enakim obdobjem lani zmanjšala za 25 odstotkov na 3,95 milijona sodčkov na dan, kar je najnižja raven v več kot dveh desetletjih. Od marca je Ukrajina sicer izvedla več kot 50 napadov na rafinerije, skladišča nafte, terminale in druge objekte, navaja AP.

Junija so večkrat napadli tudi rafinerijo Kapotnja na jugovzhodu Moskve. Objekt oskrbuje prestolnico z do 40 odstotki bencina in z okoli polovico dizla. Po ocenah poznavalcev bi popravilo samo te rafinerije trajalo vsaj tri mesece.

Uradniki v Moskvi so za pomanjkanje okrivili panično nakupovanje in voznike pozvali, naj točijo gorivo le, kadar je to nujno potrebno. Izvoz bencina in letalskega goriva je bil omejen, preučevali pa so tudi prepoved izvoza dizelskega goriva.

Pomanjkanje je sicer doseglo oddaljene dele Rusije, kjer niso zabeležili nobenih ukrajinskih napadov. V Sibiriji so tako uvedli omejitve pri prodaji bencina na 40 litrov.

Namesto v klub – kar v trgovino

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