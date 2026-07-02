Kaos na ruskih črpalkah: dolge kolone in jeza, zapele tudi pesti

Po več kot štirih letih in štirih mesecih vojne Ukrajina in Rusija nadaljujeta z medsebojnimi napadi. Potem ko je Rusija ponoči z droni napadala Kijev, je Ukrajina znova ciljala na rusko energetsko infrastrukturo.

Po poročanju ruskih oblasti je bila tarča novih ukrajinskih napadov rafinerija nafte ob reki Volgi v ruski regiji Nižni Novgorod. Po navedbah guvernerja regije Gleba Nikitina je bil v napadu ubit človek, štirje ljudje pa so bili ranjeni, navaja STA. Padajoči ostanki sestreljenega drona pa so povzročili manjše poškodbe na industrijskem objektu in več stanovanjskih stavbah, je dodal.

icon-chevron-right 1 8 icon-chevron-right Kolone pred bencinskimi črpalkami v Moskvi AP

Kolone pred bencinskimi črpalkami v Moskvi AP

Kolone pred bencinskimi črpalkami v Moskvi AP

Kolone pred bencinskimi črpalkami v Moskvi AP

Kolone pred bencinskimi črpalkami v Moskvi AP

Kolone pred bencinskimi črpalkami v Moskvi AP

Kolone pred bencinskimi črpalkami v Moskvi AP

Kolone pred bencinskimi črpalkami v Moskvi AP















Ukrajinci že več mesecev napadajo rafinerije, zaradi požarov v njih pa je močno motena dobava goriva po vsej državi. Do konca junija naj bi o različnih omejitvah prodaje bencina poročali iz več kot polovice ruskih regij, drugod veljajo omejitve pri točenju. Uradnih točnih informacij sicer ni, saj država podatkov o stanju ne javlja. Kolone pred bencinskimi črpalkami so vse večje, rasteta pa tudi jeza in zaskrbljenost.

icon-chevron-right 1 3 icon-chevron-right Kolona pred bencinsko črpalko v kraju Čita v Rusiji Profimedia

Kolona pred bencinsko črpalko v kraju Čita v Rusiji Profimedia

Kolona pred bencinsko črpalko v kraju Čita v Rusiji Profimedia





Splet so že preplavile fotografije in posnetki dolgih vrst, v katerih vozniki čakajo tudi po več ur. Med čakanjem so nekaterim popustili tudi živci, zato so se zapletli v besedne in celo fizične obračune.

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Živčnost je še toliko večja, ker se približuje obdobje žetve, ko se poraba kmetijske nafte občutno poveča.

"Država, ki proizvaja nafto, nima bencina"

"Po televiziji govorijo eno, realnost pa je drugačna. Ljudje stojijo v vrstah povsod," je za AP dejal Andrej iz Moskve. "Država, ki proizvaja nafto, nima bencina. Kako je to sploh mogoče," se medtem sprašuje Maksim. Da stanje na terenu ni normalno, je presenetljivo priznal tudi ruski predsednik Vladimir Putin. "Napadi na naše objekte ustvarjajo težave, Rusija opaža določeno pomanjkanje," je zatrdil, a hkrati vztraja, da razmere niso kritične.

Vladimir Putin priznava, da težave so, a trdi, da le začasne. FOTO: AP

Količina surove nafte se je junija v primerjavi z enakim obdobjem lani zmanjšala za 25 odstotkov na 3,95 milijona sodčkov na dan, kar je najnižja raven v več kot dveh desetletjih. Od marca je Ukrajina sicer izvedla več kot 50 napadov na rafinerije, skladišča nafte, terminale in druge objekte, navaja AP. Junija so večkrat napadli tudi rafinerijo Kapotnja na jugovzhodu Moskve. Objekt oskrbuje prestolnico z do 40 odstotki bencina in z okoli polovico dizla. Po ocenah poznavalcev bi popravilo samo te rafinerije trajalo vsaj tri mesece.

icon-chevron-right 1 6 icon-chevron-right Po napadih na Moskvo Profimedia

Po napadih na Moskvo Profimedia

Po napadih na Moskvo Profimedia

Po napadih na Moskvo Profimedia

Po napadih na Moskvo Profimedia

Po napadu na Moskvo Profimedia









