Nafta na najvišji ravni od leta 2022 zaradi krize na Bližnjem vzhodu

Tudi ameriška nafta West Texas Intermediate se je podražila, in sicer za 2,3 odstotka, na približno 109 dolarjev (približno 103 evre) za sod.

Mirovna pogajanja so znova zastala, premirja še ni na vidiku, cene energije pa so znova narasle. Podražitev sledi srečanju med ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom in njegovimi najvišjimi svetovalci, na katerem je predsednik po besedah virov, seznanjenih s pogovori, za CNN dejal, da želi, da se ameriška pomorska blokada iranskih pristanišč nadaljuje. Njegova ekipa je že začela pripravljati teren za takšno podaljšanje, vključno z dolgoročnejšim zaprtjem Hormuške ožine.

Trump naj bi namreč ocenil, da podaljšanje blokade prinaša manj tveganj kot nadaljnje vojaške operacije proti islamski republiki ali umik iz vojne.