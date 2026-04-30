Tujina

Nafta na najvišji ravni od leta 2022 zaradi krize na Bližnjem vzhodu

Washington, 30. 04. 2026 08.09 pred 24 minutami 2 min branja 0

Avtor:
N.V. STA
Cena surove nafte

Cene nafte brent, ki veljajo za svetovno referenčno merilo, so danes zjutraj poskočile nad 125 dolarjev (približno 118 evrov) za 159-litrski sodček in s tem dosegle novo najvišjo raven od obsežne ruske invazije na Ukrajino leta 2022. Podražitev sledi novici, da naj bi se ameriški predsednik pripravljal na podaljšano blokado iranskih pristanišč, ključna Hormuška ožina pa ostaja zaprta.

Tudi ameriška nafta West Texas Intermediate se je podražila, in sicer za 2,3 odstotka, na približno 109 dolarjev (približno 103 evre) za sod.

Mirovna pogajanja so znova zastala, premirja še ni na vidiku, cene energije pa so znova narasle. Podražitev sledi srečanju med ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom in njegovimi najvišjimi svetovalci, na katerem je predsednik po besedah virov, seznanjenih s pogovori, za CNN dejal, da želi, da se ameriška pomorska blokada iranskih pristanišč nadaljuje. Njegova ekipa je že začela pripravljati teren za takšno podaljšanje, vključno z dolgoročnejšim zaprtjem Hormuške ožine.

Trump naj bi namreč ocenil, da podaljšanje blokade prinaša manj tveganj kot nadaljnje vojaške operacije proti islamski republiki ali umik iz vojne.

Cena energentov
Cena energentov
FOTO: Shutterstock

Drugi načrt pa bi lahko vključeval prevzem dela Hormuške ožine, da bi jo lahko znova odprli za komercialni pomorski promet, navedbe Axiosa povzema BBC in dodaja, da bi ta zavzem lahko vključeval tudi kopenske enote.

ZDA so sporočile, da bodo blokirale iranska pristanišča, dokler bo Teheran še naprej ogrožal plovila, ki poskušajo uporabljati Hormuško ožino, kar resno moti globalne dobave energije. Iran se je odzval in opozoril, da bodo napadali ladje na plovni poti.

Energetski direktorji naj bi se, po poročanju BBC-ja, srečali s Trumpom, da bi poskusili najti rešitev za omejitev vpliva vojne na ameriške potrošnike. "Veliko vprašanje je, kako dolgo lahko Trumpova administracija vzdrži ta gospodarski pritisk," je za oddajo Today na BBC-ju povedal Will Walker-Arnott, upravljavec naložb pri Raymond James.

nafta cene vojna v iranu brent

