Nafti madež, ki ogroža izraelsko obalo, zdaj dosegel tudi Libanon

Iz mirovnih enot Združenih narodov Unifil, ki delujejo v državi, so sporočili, da preučujejo načine, kako bi lahko pomagali Libanonu pri odpravi posledic okoljske nesreče."Lokalne oblasti so stopile v stik z Unifilom, ali lahko misija pomaga s svojimi sposobnostmi in opremo," je pojasnil tiskovni predstavnik misijeAndrea Tenenti.

Ena najhujših ekoloških katastrof za Izrael

Naftni madež je povzročil hujšo škodo tudi na izraelskih obalah. V Izraelu se, kot opozarjajo strokovnjaki, spoprijemajo z eno najhujših ekoloških katastrof v državi. Prejšnji teden so preventivno zaprli svoje plaže, ko je morje po neurju nanje naplavilo katran. Na 160 kilometrov dolgem prizadetem obalnem pasu so našli številne poginule živali. Onesnaženje tako močno ogroža populacije živali na tem območju.

Tako so denimo sporočili, da so našli mladega poginulega kita, ki ga je naplavilo na eno od plaž. Ta je umrl zaradi zaužitja strupene črne tekočine, piše Sky News.Kot poročajo nevladne organizacije, so na območju opazili tudi številne poginule ribe in želve. Vzrok naftnega onesnaženja, ki ogroža morski ekosistem, še ni znan. Kot so sporočile izraelske oblasti, katastrofo in vir onesnaženja trenutno še preiskujejo. Izraelske oblasti sumijo, da je naftni madež za seboj pustila ladja.