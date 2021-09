Naftni madež, velik kot New York, se je (za zdaj) ognil obali Cipra

Sredozemski otok je sicer razdeljen na severni del, ki ga upravlja turška ciprska vlada, in na mednarodno priznani južni del, ki ga vodijo grški Ciprčani. Oboji pa so zadnje dni pazljivo spremljali premikanje madeža, ki je nastal prejšnji teden, ko se je zaradi puščanja rezervoarja za gorivo v rafineriji in termoelektrarni Baniyas na sredozemski obali Sirije razlilo okoli 20.000 ton kurilnega olja.

Kot piše CNN, so satelitski posnetki pokazali, da je madež precej večji, kot so sprva mislili, saj se na gladini razteza v velikosti kar 809 kvadratnih kilometrov, kar je približno toliko, kot meri površina mesta New Yorrk.