Naftni velikan po 'fiasku' v Beli hiši ustavil dobavo goriva ameriškim silam

Policist in njegov prijatelj frizer se pogovarjata. Policist prijatelju potoži, zakaj ljudje zbijajo toliko šal na njihov račun. "Saj ste res včasih malo nerodni," reče prijatelj. "Kako moraš reči kaj takega?" se upre policist, prijatelj pa mu zastavi vprašanje: "No, kdo je to:mojega očeta sin je, pa nisem jaz?" Policist ne ugane. "To je moj brat!" reče frizer. Policist gre v službo in tam preizkusi svojega komandirja: "Kdo je to: mojega očeta sin je, pa nisem jaz?" "Ali si že pogledal v kartoteko?" vpraša komandir, policist pa mu pojasni, da gre le za uganko. Komandir malo pomisli in reče: "To je tvoj brat!" Policist pa ga zavrne: "Ne, to je frizerjev brat!"