Nagrada Evropskega parlamenta Saharov letos ukrajinskemu ljudstvu

"Ta nagrada je za Ukrajince na bojiščih. Za tiste, ki so bili prisiljeni zbežati z domov. Za tiste, ki so izgubili sorodnike in prijatelje. Za vse, ki so se uprli in se borijo za tisto, v kar verjamejo. Vem, da se pogumno ukrajinsko ljudstvo ne bo predalo, in tudi mi se ne bomo," je poudarila Metsola.

Evropski parlament poudarja, da ukrajinsko ljudstvo plačuje visoko ceno v ruski invaziji na njihovo državo. Ne borijo se le za to, da bi zaščitili svoje domove, suverenost, neodvisnost in ozemeljsko celovitost, ampak na bojiščih tudi branijo svobodo, demokracijo, vladavino prava in evropske vrednote pred okrutnim režimom, ki skuša spodkopati demokracijo ter oslabiti in razdeliti Evropsko unijo, še piše v sporočilu za javnost Evropskega parlamenta.

Nagrado bodo podelili 14. decembra na plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta v Strasbourgu.

Finalista za nagrado Saharov sta bila letos še ustanovitelj Wikileaksa Julian Assange in kolumbijska komisija za resnico in spravo.

Evropski parlament nagrado Saharov podeljuje posameznikom ali organizacijam, ki so se posebej odlikovali v svojem zavzemanju za človekove pravice in svobodo govora. Prejmejo priznanje in 50.000 evrov. Lani je nagrado prejel ruski opozicijski politik Aleksej Navalni.