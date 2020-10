Nagrada Saharov letos beloruski opoziciji

Na volitvah, ki so v Belorusiji potekale 9. avgusta, naj bi zmagal dosedanji predsednik Lukašenko, ki velja za zadnjega diktatorja v Evropi, po uradnih podatkih pa je tako osvojil že šesti mandat. Opozicija dvomi v volilne izide in trdi, da so bili prirejeni. Po njihovem je prava zmagovalka volitev 38-letna Svetlana Tihanovska, ki je medtem pobegnila v Litvo.

Od takrat redno potekajo protesti, ki se jih množično udeležujejo tudi ženske in študenti. Pripadniki Lukašenkovega režima so, da bi zaustavili proteste, v minulih tednih zaostrili ukrepanje proti protestnikom. Notranje ministrstvo je celo zagrozilo z uporabo strelnega orožja. Toda iz opozicije pravijo, da se ne bodo predali, dokler ne bo pravici zadoščeno.