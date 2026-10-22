Nagrada Saharova Mednarodnemu kazenskemu sodišču

"Evropska unija temelji na spoštovanju multilateralizma in mednarodnih institucij; ta nagrada je priznanje za pomembno delo sodišča pri uveljavljanju mednarodnega prava in pravičnosti," je dejala Metsola. Evropski poslanci so razglasitev zmagovalca pozdravili s stoječimi ovacijami.

Najpomembnejše priznanje EU na področju človekovih pravic prihaja v času, ko se ICC sooča z "izjemnimi izzivi", vključno s sankcijami ZDA, je v odzivu poudarila predsednica ICC Tomoko Akane.

Nagrada po njenih besedah znova potrjuje "pomen neodvisnih pravosodnih institucij in tistih, ki si prizadevajo za uveljavljanje mednarodnega prava", je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP navedla v odzivu.

"V svetu, ki ga zaznamujejo vse pogostejši konflikti, ni miru brez pravičnosti in ni varnosti brez prava," je opozorila.

ICC, ki je pod vse večjim pritiskom ZDA, je edino stalno mednarodno kazensko sodišče univerzalnega značaja za pregon storilcev najhujših zločinov, kot so genocid in zločini proti človečnosti, ko jih države ne zmorejo ali nočejo sodno preganjati.