Nagrada Saharov: med finalisti borke za pravice žensk

Njena smrt je sprožila večmesečne množične proteste v islamski republiki pod geslom Ženska, življenje, svoboda. Ti so bili sprva usmerjeni proti islamskim pravilom oblačenja za ženske, nato pa so prerasli v protivladne demonstracije in odkrito nasprotovanje versko-avtokratski ureditvi v Iranu.

Med nominiranci sta tudi aktivista za pravice Vilma Nunez de Escorcia in Rolando Jose Alvarez Lagos, odvetnica in škof iz Nikaragve. Prva se že desetletja bori za človekove pravice in kljub preganjanju še vedno živi v svoji državi. Drugi je eden najbolj odkritih kritikov režima tamkajšnjega predsednika Daniela Ortege. Februarja so ga obsodili na 26 let zapora, potem ko ni hotel zapustiti države, in mu začasno odvzeli državljanstvo.

Nominirane so še Poljakinja Justyna Wydrzynska, Salvadorka Morena Herrera in Američanka Colleen McNicholas, ki se v svojih državah borijo za pravico do umetne prekinitve nosečnosti. Wydrzynska, članica skupine Abortion Dream Team, je bila v domovini marca obsojena na osem mesecev družbeno koristnega dela, potem ko je ženski pomagala pri opravljanju splava.