Tujina

Nagrada Saharov zaprtima novinarjema iz Belorusije in Gruzije

Strasbourg, 22. 10. 2025 15.59 | Posodobljeno pred 11 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min
Avtor
STA , M.S.
Prejemnika letošnje nagrade Saharov za svobodo misli, ki jo podeljuje Evropski parlament, sta zaprta poljsko-beloruski novinar Andrzej Poczobut in novinarka Mzia Amaglobeli iz gruzijskega prodemokratičnega protestnega gibanja.

"Oba sta novinarja, ki sta trenutno v zaporu zaradi izmišljenih obtožb, samo zato, ker sta opravljala svoje delo in se izrekala proti nepravičnosti. S svojim pogumom sta postala simbola boja za svobodo in demokracijo," je ob razglasitvi nagrajencev v Strasbourgu povedala predsednica Evropskega parlamenta Roberta Metsola.

Andrej Poczobut je znan po kritikah režima beloruskega predsednika Aleksandra Lukašenka, zaradi katerih je postal viden borec za svobodo in demokracijo v Belorusiji. Od leta 2021 je v priporu, februarja 2023 pa so ga obsodili na osem let zapora v času naraščanja napetosti s Poljsko, kamor se je zaradi Lukašenkovega režima zateklo več tisoč Belorusov. Bil je namreč dopisnik poljskega dnevnika Gazeta Wyborcza in leta 2020 poročal z množičnih protestov proti Lukašenku.

V odzivu na nagrado je namestnik glavnega urednika Gazete Wyborcze Roman Imielski izrazil upanje, da se mu bo z nagrado odprla možnost za vrnitev na prostost. Bojijo se namreč za njegovo zdravje, saj so v zloglasnem tajnem beloruskem zaporniškem sistemu zaporniki redno več mesecev zaprti v samici.

Andrzej Poczobut
Andrzej Poczobut FOTO: AP

Novinarko Mzio Amaglobeli so medtem gruzijske oblasti zaradi sodelovanja na prodemokratičnih protestih aretirale januarja letos in jo na podlagi politično motiviranih obtožb avgusta obsodile na dve leti zapora. Kot prva ženska med političnimi zaporniki od osamosvojitve Gruzije in borka za svobodo izražanja je postala simbol protestnega gibanja, ki nasprotuje oblastem pod vodstvom stranke Gruzijske sanje.

Za neodvisna medija Batumelebi in Netgazeti je preiskovala zlorabe javnih sredstev in položajev. Medija sta v odzivu njeno nagrado pozdravila kot zgodovinsko. V izjavi za AFP sta ocenila, da pomeni priznanje za njeno žrtvovanje in pogum, s tem pa tudi boju za demokracijo celotnega gruzijskega naroda.

Vodja beloruske opozicije Svetlana Tihanovska je medtem menila, da letošnja izbira nagrajencev "pošilja močno sporočilo vsem političnim zapornikom, da niso sami in da novinarstvo ni zločin". Danes se je sicer udeležila zasedanja Evropskega parlamenta skupaj soprogom Sergejem Tihanovskim, ki je bil prav tako vodja opozicije in so ga nedavno izpustili iz zapora.

Evropski parlament nagrado Saharov podeljuje posameznikom ali organizacijam, ki so se posebej odlikovali v svojem zavzemanju za demokracijo in človekove pravice. Letošnjim dobitnikom bodo priznanje in finančno nagrado v višini 50.000 evrov uradno podelili 16. decembra v Strasbourgu.

Med finalisti so bili sicer še novinarji in humanitarni delavci na območju konfliktov, ki jih zastopajo Palestinska novinarska zveza, Rdeči polmesec in agencija Združenih narodov za pomoč palestinskim beguncem (UNRWA) ter srbski študenti, ki so se po smrtonosnem zrušenju nadstreška na železniški postaji v Novem Sadu novembra lani postavili na čelo protestov proti vladi zaradi sistemske korupcije.

Lani sta nagrado Saharov za svoja prizadevanja za ponovno vzpostavitev svobode in demokracije v domovini prejela voditelja venezuelske opozicije Edmundo Gonzalez Urrutia in Maria Corina Machado. Slednja je letos postala tudi dobitnica Nobelove nagrade za mir.

saharov nagrada Andrzej Poczobut Mzia Amaglobeli
