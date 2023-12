Nagrada za svobodo misli umrli Iranki, njena družina v Evropo ni smela

Nagrado so v imenu Aminijeve in gibanja prevzeli Saleh Nikbaht, odvetnik družine Amini, ter zagovornici pravic žensk Afsun Nadžafi in Mersedeh Šahinkar, ki sta letos zapustili Iran.

"Letošnja nagrada za svobodo misli Saharov (...) je poklon vsem pogumnim in upornim ženskam, moškim in mladim v Iranu, ki kljub temu, da so pod vse večjim pritiskom, nadaljujejo boj za svoje pravice in za spremembe. Evropski parlament vas sliši in podpira. Niste sami," je ob začetku slovesnosti povedala predsednica parlamenta Roberta Metsola.

Aminijeva je septembra lani umrla v policijskem pridržanju, potem ko jo je zaradi domnevno nepravilnega nošenja islamske naglavne rute hidžab aretirala iranska moralna policija. Njena smrt je sprožila večmesečne množične proteste v islamski republiki pod sloganom "ženske, življenje, svoboda".

Protesti so bili sprva usmerjeni proti strogim islamskim pravilom oblačenja za ženske, kasneje pa so prerasli v protivladne demonstracije in odkrito nasprotovanje versko-avtokratski ureditvi v Iranu. V njih je bilo ubitih na stotine ljudi, na tisoče pa aretiranih. Nekatere med njimi so kasneje tudi usmrtili.